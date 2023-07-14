Тактический шутер Arena Breakout вышел на iOS и Android ©

Глобальный разработчик игр MoreFun Studios, дочерняя компания Tencent Games, сообщил, что Arena Breakout выпущена во всем мире и теперь доступна для бесплатной загрузки на устройствах iOS в AppStore и Android в Google Play. Более 10 миллионов предварительно зарегистрированных пользователей готовы стрелять и грабить в Темной зоне, чтобы получить шанс разбогатеть на истерзанных войной полях сражений Камоны.

Arena Breakout включает поддержку английского и 13 других языков, включая испанский, португальский, индонезийский, японский, русский, турецкий, традиционный китайский, арабский, корейский, тайский, немецкий, французский и итальянский.

Создавайте и модифицируйте сверхреалистичное оружие с помощью Ultimate Gunsmithing System в Arena Breakout. Смешивайте и сочетайте более 700 аксессуаров, чтобы поместиться в более чем 10 слотов для модификаций. Готовьтесь перед каждой миссией с подходящим снаряжением, медикаментами и аксессуарами, которые соответствуют вашему стилю боя. После каждой успешной операции продавайте и обменивайте оружие и ценности, которые вы найдете в системе открытого рынка игры, чтобы накопить свой запас и репутацию легендарного наемника удачи. Благодаря ультрасовременному освещению и динамической системе погоды с использованием технологии Unreal Volumetric Cloud, Arena Breakout ломает стереотипы казуальных шутеров, предоставляя насыщенный и захватывающий хардкорный тактический шутер от первого лица, который понравится новому поколению мобильных геймеров.

Arena Breakout — это первый в своем роде хардкорный тактический шутер от первого лица для мобильных устройств. Игроки встанут на землю в Камоне, ничейной земле, недавно раздираемой гражданской войной. Обыщите зону боевых действий, чтобы получить шанс разбогатеть, но будьте готовы бороться за выживание. Уничтожайте противников в лоб, используя скрытность, или вообще обходите пули. Доберитесь до точки эвакуации и покиньте зону боевых действий живыми, чтобы получить шанс разбогатеть. Создавайте и модифицируйте сверхреалистичное огнестрельное оружие, лечите свежие раны, чтобы двигаться дальше, и обязательно пополняйте пустые магазины после каждой перестрелки. Даже мельчайшие детали и решения имеют значение, поскольку каждое сражение — это игра с высоким риском, в которой победитель получает все. Не берите с собой то, что вы не готовы потерять.