Ark: Survival Ascended получила официальный мод с Могучими Рейнджерами

Моддинг-платформа CurseForge объединилась с Hasbro для создания официального мода Ark: Survival Ascended Power Rangers. Мод добавляет в игру оригинальный отряд "Могучих рейнджеров", а также их оружие и зорды. Он выходит сегодня и является "премиум" модом, то есть за него придется заплатить.

Если вам интересно, вы не ослышались: это именно мод, а не официальное сотрудничество Hasbro со студией Wildcard или издателем Snail Games, которые, судя по всему, не участвуют в проекте.

Ark x Power Rangers - это совместный проект Hasbro, CurseForge и студии пользовательского контента Look North World, которая также работает с редактором UEFN в Fortnite. Студия была привлечена к проекту для того, чтобы "обеспечить целостность бренда", говорится в пресс-релизе.

Хотя Snail Games и Studio Wildcard, похоже, не участвовали в создании мода, студии анонсировали Ark x Power Rangers на странице Survival Ascended в Steam, так что, похоже, они, по крайней мере, поддерживают его.

В общей сложности мод предложит уникальные скины, эмодзи, оружие и зорды для пяти рейнджеров: Красного, Синего, Розового, Желтого и Черного. К сожалению, Зеленого рейнджера нигде не видно.

Ark: Survival Ascended доступна прямо сейчас в раннем доступе для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Это переработанная версия Ark: Survival Evolved, созданная на движке Unreal Engine 5, поэтому вы можете рассчитывать на более высокую визуальную точность, чем в оригинальной игре, а также на улучшение качества жизни и доступ ко всем дополнительным мирам Survival Evolved по мере их появления.