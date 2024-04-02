Для ARK: Survival Ascended вышло бесплатное DLC "Выжженная земля"

Разработчики игры на выживание ARK: Survival Ascended выпустили бесплатное DLC «Выжженная земля» (Scorched Earth). В игре появилась новая карта из шести локаций с уникальной экосистемой, песчаные и электрические штормы.

С дополнением в ARK: Survival Ascended добавили различных существ — богомолов, фениксов, виверн, шелкопрядов, тушканчиков, шипастых драконов, мореллятопса и червей смерти. Также появился один из сильнейших боссов ARK — Мантикора.

Можно создать более 50 новых предметов. Игрокам доступны кнуты, бумеранги, ветряные турбины, бензопилы и нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме того, авторы выпустили платное дополнение ARK: Bobʼs Tall Tales. Оно посвящено легендарному выжившему вселенной ARK по имени Боб, голос которому подарил актёр Карл Урбан. Недавно он озвучил одного из героев мультсериала по ARK. DLC обещают дополнять с выходом других крупных аддонов в духе «Выжженная земля».