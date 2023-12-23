В Steam состоялся релиз бесплатной версии Arkanoid - Eternal Battle

22 декабря в Steam стала доступна бесплатная версия игры Arkanoid - Eternal Battle, представляющая собой баттл-рояль на 25 игроков.

Игра Arkanoid, разработанная компанией TAITO Corporation в 1986 году, положила начало целому жанру. Сюжет был прост: космическая база ARKANOID подвергается нападению. Маленькому кораблю VAUS удается ускользнуть, но его забрасывает в лабиринт измерений. И в финале игры он встречает босса по имени Доха. Управляя шариком, игроки уничтожали блоки и в конце сражались с боссом.

В обновленной версии классический геймплей приобретает соревновательный элемент - игрокам нужно продержатся в игре дольше других участников и выиграть матч. Чемпионам даются особые бонусы, которыми можно пользоваться во время игры. В игре отсутствуют достижения или карточки.