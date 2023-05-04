ChatGPT теперь и в Arma 3 ©

Инструменты, основанные на искусственном интеллекте, в последнее время получили широкую известность. Его применяют для разного рода задач, и игры не являются исключением. Примерами могут служить фанатские проекты в Mount & Blade 2: Bannerlord и Skyrim, а также аналогичная инициатива в Arma 3, позволяющая игрокам общаться с NPC.

DCO GPT - это модификация, разрабатываемая норвежскими моддерами YipMan и Tally. Суть проекта идентична вышеупомянутой модификации Inworld AI Calradia. Каждый NPC в Arma 3 может вести беседы с игроком на основе своего "профиля", используя популярный алгоритм чата GPT.



Эти данные учитывают гражданский статус, ранг, специализацию, возраст, религию, фракцию и т.д., а также черты характера. Например, экстраверт не только дает более пространные ответы, чем интроверт, но и сам задает вопросы, чтобы поддержать разговор. NPC также могут получать информацию о текущей ситуации и знать, какое задание им дали и ранены ли они или персонаж игрока.

Конечно, проект все еще находится на ранней стадии. На данный момент моддеры подготовили около тысячи готовых "профилей", а ИИ имеет ограниченный набор тем для разговоров. Авторы планируют добавить отдельные "модули знаний" для каждой стороны и функцию реагирования на голосовые высказывания вместо текста (или угрозы, или даже наведение оружия), а также больше вариантов голосов и обеспечить большую плавность ИИ-речи.

Последнее может стать ключевым моментом, поскольку нынешние говорящие NPC вряд ли впечатлят кого-то своим ораторским талантом. На самом деле, можно утверждать, что им не помешала бы помощь логопеда, чтобы перестать четко разделять каждое слово. Не стоит также ожидать слишком много жизни в их делах.



Создатели знают о сыром состоянии проекта. На данный момент DCO GPT - это скорее так называемое доказательство концепции (proof of concept), и оно явно понравилось пользователям. Моддеры в первую очередь хотят собрать отзывы игроков и ищут людей для помощи в проекте (и способ оплатить их работу).



Время покажет, будет ли и как DCO GPT развиваться в будущем.