Релиз Arma 4 ожидается в 2027 году

Bohemia Interactive отмечает свой 25-летний юбилей, поэтому решила впервые организовать концерт, на котором прозвучали композиции из всего богатого игрового портфолио студии. Прозвучали не только известные композиции и мотивы из серии Arma, то есть из оригинальной Operation Flashpoint, но и из таких игр, как DayZ, Ylands или Vigor. Концертом в исполнении Чешского национального симфонического оркестра дирижировал один из композиторов, Доминик Свобода, который также позаботился об аранжировке некоторых композиций, которые в разные годы аранжировали композиторы Ондржей Матейка, Ян Душек, Вархан Оркестрович Бауэр и Ондржей Конвичка.

Однако разработчики уже готовили своего рода сюрприз, который они раскрыли в самом конце концерта. Затем прозвучал совершенно новый трек из предстоящей игры от Bohemia Interactive, которой в итоге оказалась Arma 4, официально анонсированной ещё в 2022 году вместе с Arma Reforger. Стало известно, что предстоящая номерная часть выйдет в 2027 году, но никаких дополнительных подробностей о сиквеле во время концерта не было.