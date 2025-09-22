ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Arma: Reforger 17.05.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица, От третьего лица
6.8 149 оценок

ARMA Reforger получит одиночную кампанию Operation Omega

butcher69 butcher69

Bohemia Interactive готовит крупное обновление для ARMA Reforger. Спустя два года после релиза в игре появится полноценный сюжетный режим — кампания Operation Omega. Первые сведения о ней стали известны с запуском закрытого теста обновления 1.6.

Operation Omega предложит пять миссий, посвящённых секретной операции американского спецназа против советской военной инфраструктуры. Действие развернётся на новой карте «Колгуев», которую фанаты ждали с самого выхода Reforger.

Анонс сопровождала длительная кампания с зашифрованными посланиями и намёками, которые разработчики публиковали в сообществе игры. Однако точная дата выхода обновления 1.6 и самой карты пока остаётся неизвестной.

Для ARMA Reforger это станет важным шагом: проект изначально задумывался как мост между ARMA 3 и будущей ARMA 4, а сюжетный контент поможет укрепить интерес к игре.

15
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий