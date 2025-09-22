ARMA Reforger получит одиночную кампанию Operation Omega

Bohemia Interactive готовит крупное обновление для ARMA Reforger. Спустя два года после релиза в игре появится полноценный сюжетный режим — кампания Operation Omega. Первые сведения о ней стали известны с запуском закрытого теста обновления 1.6.

Operation Omega предложит пять миссий, посвящённых секретной операции американского спецназа против советской военной инфраструктуры. Действие развернётся на новой карте «Колгуев», которую фанаты ждали с самого выхода Reforger.

Анонс сопровождала длительная кампания с зашифрованными посланиями и намёками, которые разработчики публиковали в сообществе игры. Однако точная дата выхода обновления 1.6 и самой карты пока остаётся неизвестной.

Для ARMA Reforger это станет важным шагом: проект изначально задумывался как мост между ARMA 3 и будущей ARMA 4, а сюжетный контент поможет укрепить интерес к игре.