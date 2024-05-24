Компания FromSoftware подтвердила, что Armored Core 6 - это не конец серии

Armored Core 6: Fires of Rubicon знаменует собой возвращение после долгого перерыва любимой, но нишевой серии, которая была отложена FromSoftware на второй план. Что будет происходить дальше? Можно ли ожидать новых глав? По словам самого Хидетаки Миядзаки, президента FromSoftware, компания абсолютно точно намерена выпустить продолжение Armored Core.

Информация получена из интервью IGN Japan. Миядзаки рассказал о важности Armored Core для FromSoftware, объяснив, что у компании абсолютно точно есть желание продолжить игру, поскольку, с их точки зрения, Armored Core 6: Fires of Rubicon была успешной.

Однако это не означает, что Миядзаки считает экшен идеальным. На самом деле, японский геймдизайнер заявил, что игра - это отправная точка, и FromSoftware должна отталкиваться от нее, чтобы улучшить видеоигру.

Серия Armored Core очень важна для FromSoftware. У нас есть большое желание продолжить ее в будущем. Я считаю, что Armored Core 6 удалась. С другой стороны, не все было идеально, и еще есть возможности для совершенствования, так что я не собираюсь останавливаться на достигнутом.

Конечно, это не говорит нам о том, как долго нам придется ждать, пока FromSoftware сделает новую Armored Core. Учитывая, что компания не может игнорировать успех Elden Ring, а также тот факт, что сроки разработки игр становятся все длиннее и длиннее, может пройти много лет, прежде чем мы увидим Armored Core 7, по крайней мере, до следующего поколения консолей.