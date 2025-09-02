Armored Warfare дарит подарки - танки, премиум и внутриигровые бонусы

Тактическая MMO Armored Warfare запускает акцию «Полный ангар на халяву!». С 28 августа до 11 сентября игроки смогут бесплатно расширить свой арсенал, опробовать десятки топовых машин и получить щедрые бонусы на развитие аккаунта.
Для участия новичку нужно зарегистрироваться в игре через официальный сайт или VK Play и зайти в игру – подарки будут храниться в инвентаре до тех пор, пока их не активировать. Забрать новые танки нужно вручную, купив их во внутри игровом магазине за 0 рублей.
В период акции будут действовать внутриигровые бонусы:
- +50% к заработку монет Боевого пути;
- +30% к опыту;
- +30% к свободному опыту;
- +30% к заработку кредитов.
Новички получат:
- премиумный танк 4-го уровня навсегда;
- 90 дней премиум-статуса;
- 1 000 золота на аккаунт;
- Временный доступ к 70 лучшим премиумным танкам. В первые 11 дней акции игрокам будут доступны 35 машин – каждая на 3 дня. Во вторую неделю игроки смогут опробовать еще 35 машин — также в течение 3 дней каждую.
Ветеранов же удостоят лишь временным доступом к премиумным танкам.
В поисках новых донатов, ветераны 50/50 - остались и вяло бабла вваливают, остальные давно ушли с проекта.
А чего там делать, оно ещё живое что ли?