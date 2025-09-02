Armored Warfare дарит подарки - танки, премиум и внутриигровые бонусы

Тактическая MMO Armored Warfare запускает акцию «Полный ангар на халяву!». С 28 августа до 11 сентября игроки смогут бесплатно расширить свой арсенал, опробовать десятки топовых машин и получить щедрые бонусы на развитие аккаунта.

Для участия новичку нужно зарегистрироваться в игре через официальный сайт или VK Play и зайти в игру – подарки будут храниться в инвентаре до тех пор, пока их не активировать. Забрать новые танки нужно вручную, купив их во внутри игровом магазине за 0 рублей.

В период акции будут действовать внутриигровые бонусы:

+50% к заработку монет Боевого пути;

+30% к опыту;

+30% к свободному опыту;

+30% к заработку кредитов.

Новички получат:

премиумный танк 4-го уровня навсегда;

90 дней премиум-статуса;

1 000 золота на аккаунт;

Временный доступ к 70 лучшим премиумным танкам. В первые 11 дней акции игрокам будут доступны 35 машин – каждая на 3 дня. Во вторую неделю игроки смогут опробовать еще 35 машин — также в течение 3 дней каждую.

Ветеранов же удостоят лишь временным доступом к премиумным танкам.