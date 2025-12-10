В Armored Warfare появился новый класс техники

Armored Warfare представила масштабное обновление, которое добавляет в игру легендарные машины – новый класс техники с характеристиками, превосходящими стандартные аналоги. Их тактическая роль и поведение на поле боя отличаются от существующих, а для их разблокировки потребуется соответствующая базовая модель и комплект специальных деталей, которые можно получить за выполнение достижений или во внутриигровом магазине. В рамках обновления стали доступны три таких машины.

M10 Longstreet

Экспериментальный легкий танк на базе BAE Systems. Обладает высокими подвижностью и скорострельностью 105-мм орудия M35. За счет алюминиевой брони, обеспечивающей ограниченную защиту, поэтому основной тактикой является постоянное маневрирование. Машина оснащена мощной оптикой, обладает высоким обзором и способна развивать скорость до 86 км/ч, позволяя вести агрессивный бой с высокой интенсивностью огня.

БМПТ 2025 года

Модернизированный вариант боевой машины поддержки танков. Вооружен спаренной установкой 30-мм автоматических пушек 2А42, усовершенствованной системой постановки дымовой завесы и двумя типами противотанковых управляемых ракет с повышенной бронепробиваемостью. Используется динамическая защита нового поколения «Малахит», запас прочности которой составляет 3 800 единиц. Подвижность обеспечивается двигателем В-99Ф мощностью 1 250 л.с., что соответствует базовой модели. Машина предназначена для подавления целей плотным огнем или точечного поражения тяжелыми ракетами.

Leopard 2A7DK Holger Danske

Штурмовая модификация основного боевого танка Leopard 2A7, отличающаяся повышенной защищенностью. Лобовое бронирование делает танк неуязвимым для большинства бронебойных снарядов и ПТУР в игре. Корпус и башня дополнительно усилены накладными модулями, общий запас прочности увеличен до 4 900 единиц. Подвижность сохранена на уровне Leopard 2AX благодаря двигателю мощностью 1 630 л.с.