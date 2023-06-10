Стала доступна полная версия автошутера Army of Ruin ©

Army of Ruin — это автоматический шутер, в котором вы ведете легендарных героев в их стремлении победить Армии Зла. Получите смертоносный арсенал, способный убить сотни врагов за секунды, и у вас может быть шанс победить грозных генералов армии.

Используйте уникальные навыки каждого героя, чтобы переломить ситуацию, когда они меньше всего этого ожидают. Улучшайте свои безделушки и снаряжение и находите мощные комбинации, которые улучшат ваше оружие до невероятных пределов!

Повышайте свои навыки между миссиями и тестируйте новые комбинации, продолжая зарабатывать награды, открывайте новое снаряжение, чтобы стать еще сильнее, и выполняйте самые сложные задания. Вас ждут сотни испытаний.