Army of Ruin 27.10.2022
5.3 8 оценок

Стала доступна полная версия автошутера Army of Ruin

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monk70
Новости

Army of Ruin — это автоматический шутер, в котором вы ведете легендарных героев в их стремлении победить Армии Зла. Получите смертоносный арсенал, способный убить сотни врагов за секунды, и у вас может быть шанс победить грозных генералов армии.

Используйте уникальные навыки каждого героя, чтобы переломить ситуацию, когда они меньше всего этого ожидают. Улучшайте свои безделушки и снаряжение и находите мощные комбинации, которые улучшат ваше оружие до невероятных пределов!

Повышайте свои навыки между миссиями и тестируйте новые комбинации, продолжая зарабатывать награды, открывайте новое снаряжение, чтобы стать еще сильнее, и выполняйте самые сложные задания. Вас ждут сотни испытаний.

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