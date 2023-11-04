Art of rally получит дополнение с Австралией в середине ноября

После множества бесплатных обновлений разработчик Funselektor объявил, что 16 ноября Art of rally получит свой первый премиум-DLC на ПК (Steam), а вскоре после этого и на консолях. В дополнении «Австралия» вы отправитесь за руль в незабываемое приключение по бездорожью, а также новые трассы, автомобили, большую территорию для свободного перемещения и новые мелодии/

DLC «Австралия» добавляет:

6 потрясающих новых трасс

1 большая локация для свободного перемещения (Комара)

4 новых автомобиля/

2 новые мелодии, записанные на диджериду Tatreal

Студия также анонсировала сегодня версию Art of rally для iOS и Android, которая выйдет в середине декабря 2023 года.