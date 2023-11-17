Для игры Art of Rally вышло дополнение Australia

Вернитесь за руль в Art of Rally: Австралия DLC и пристегните ремни, чтобы отправиться в незабываемое приключение по бездорожью. Оцените свой стиль вождения в 6 новых потрясающих локациях. Гоняйте по пыльным тропам и асфальту, через эвкалиптовые леса и поля, или расслабьтесь и исследуйте местность в свободном режиме.

Освойте четыре новых автомобиля - от проворных хэтчбеков до прочных седанов. В качестве саундтрека к местности разработчики добавили две новые мелодии записанные Tatreal с помощью диджериду. Они заставят вас покачивать головой в такт музыки.

Не упустите новые виды дикой фауны: кенгуру и птицы эму будут сопровождать ваше путешествие, чтобы вы могли проникнуться австралийской природой.