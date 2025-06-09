Трейлер с игровым процессом Ascendant демонстрирует ключевые особенности PvPvE-шутера

На PC Gaming Show 2025 были показаны новые ролики Ascendant – мультиплеерного шутера от PlayFusion, где пообещали игрокам погружение в хаотичный «неоновый PvPvE-кошмар».

В трейлере показаны огромные монстры, разнообразное оружие и персонажи с броскими прическами. Место действия игры разворачивается после тысячелетнего криосна, где игроки окажутся в мире, полном опасностей. Вам предстоит сражаться не только с другими игроками, но и с враждебной местной фауной на динамически меняющихся картах.

Главный девиз игры: "Адаптируйся или умри". Создатели обещают, что ни один бой не будет похож на предыдущий, благодаря постоянно меняющимся картам – игрокам придется адаптироваться к случайным токсичным штормам, смертельным авиаударам и монстрам с огромном размером, которые обеспечат непредсказуемость каждого матча.

Ключевая особенность Ascendant – невероятно глубокая модульная система крафта оружия, позволяющая создавать более 3 миллионов уникальных комбинаций. Присутствует отравляющий SMG или даже снайперская винтовка, стреляющая взрывчаткой.

Помимо напряжённых сражений, есть социальный хаб, где можно будет демонстрировать своих персонажей, участвовать в разрешении конфликтов в «Громовом куполе» и других активностях. Разработчики обещают таблицы лидеров, возможность обмена достижениями и, конечно же, добрую долю трэш-трёпа в раздевалке.

Точной даты выхода Ascendant пока нет, релиз ожидается в этом году.