Ashes of Creation появится в раннем доступе Steam в декабре

Амбициозная MMORPG Ashes of Creation, которая долгое время находилась в альфа-версии, наконец-то объявила дату выхода в раннем доступе на Steam — 11 декабря 2025 года. Это радостное известие было озвучено вместе с новым трейлером.

В мире Ashes of Creation каждое действие игрока оставляет след: торговые пути и рынки живут собственными законами, поля и огороды дышат и влияют на благосостояние регионов, а ремёсла превращают собранные ресурсы в предметы, имеющие свою ценность. Игроки могут выбирать специализации, вести хозяйство и обмениваться товарами, а сюжет каждого персонажа разворачивается по‑своему, складываясь в уникальную личную историю. Это не просто набор систем — это замысел динамичного мира, в котором влияние одного человека способно изменить судьбу целого края.