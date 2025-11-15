Ashes of Creation появится в раннем доступе Steam в декабре

Амбициозная MMORPG Ashes of Creation, которая долгое время находилась в альфа-версии, наконец-то объявила дату выхода в раннем доступе на Steam — 11 декабря 2025 года. Это радостное известие было озвучено вместе с новым трейлером.
В мире Ashes of Creation каждое действие игрока оставляет след: торговые пути и рынки живут собственными законами, поля и огороды дышат и влияют на благосостояние регионов, а ремёсла превращают собранные ресурсы в предметы, имеющие свою ценность. Игроки могут выбирать специализации, вести хозяйство и обмениваться товарами, а сюжет каждого персонажа разворачивается по‑своему, складываясь в уникальную личную историю. Это не просто набор систем — это замысел динамичного мира, в котором влияние одного человека способно изменить судьбу целого края.
Сколько ее пилят, лет 7? И только ранний доступ? Очередной стар ситизен от мира фэнтези. Наверное еще и с кучей багов, но по фул прайсу. спасибо не надо.
10лет, А есть другие ММОрги на примете, да и они не краундфайдят как старситизен, наборчик 100 баксов и пробуй на тестах. Пилит под себя индус миллиардер, бывший задрот вова, начал делать когда в вове дичь пошла лютая. В принципе то что показывают с тестов, прям огонь, осады особенно.
Опять пвп хрень что-ли? Господи...
Всего-то, вообще копейки... для раннего доступа. Ни разу не стар ситизен.
Значит точно ничего путного не выйдет. Сколько этих недо ммох пилили всякие энтузиасты, кто-то со средствами, кто-то без. Все они сдохли в процессе. И эта туда-же пойдет.
давно уже не играю в классические ммохи т.к. я пве игрок, а годных пве игр с механиками данжей кроме тесо и нет почти.
Какая ты душно пессимистичная, просто до блевоты. Я вот слежу за ней еще с анонса и мне всё нравится. Будет ранний заберу, за альфу естественно не заносил, особенно если не будет костылей с оплатой. Он когда объявил что у нас будет мыло, его закидали какахами и сказал а чо всё так плохо ? Ну тогда сам издам.
Данеужели ?
И сколько же, интересно, ценник заломят? Тем более русского там нет.
Так вон ниже человек написал. 100 вашингтонов у них набор самый дешевый.
Лично я для себя давно решила, никаких покупок больше этих ранних доступов. У меня этих мертвых ммох в стиме валяется уже целая тонна. А когда-то разрабы всех этих поделок тоже обещали вау и поддержку. А по итогу все они R.I.P Ну, или почти и играет там полторы калеки.