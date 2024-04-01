Новый геймплейный ролик Ashes of Creation посвящён бойцам

Компания Intrepid Studios выпустила обширный геймплейный ролик r своей грядущей MMORPG Ashes of Creation в жанре песочницы, демонстрирующий архетип бойца в действии.
В ролике, который длится целых полтора часа, очень подробно рассказывается о том, как работает боец, о древе навыков, различных умениях и боях.
Разумеется, в таком обширном ролике можно увидеть и множество других привлекательных элементов игры, например разрушаемую обстановку.
Интересно, что наш персонаж в ролике - орк Рен'Кай, так что мы получаем возможность взглянуть на одну из экзотических рас, которые будут доступны в Ashes of Creation.
Это первый раз, когда Рен'Каи показаны в игре, что является приятным бонусом.
Вы можете посмотреть видео ниже и получить большое представление об игре, пока вы ждете Alpha 2. Кстати, вы также можете посмотреть полную версию стрима, на котором было показано это видео, а также посмотреть на другие художественные активы, созданные для игры.
Интересно, что наш персонаж в ролике - орк Рен'Кай, так что мы получаем представление об одной из самых экзотических рас, которые будут доступны в Ashes of Creation.
Это первый раз, когда Рен'Кай показаны в игре, что является приятным бонусом.
Говоря об Alpha 2, мы до сих пор не знаем, когда именно она появится. Она была анонсирована некоторое время назад, и разработчики прилагают все усилия, чтобы довести игру до того момента, когда она снова попадет в руки игроков. Хотя дата релиза пока не объявлена, некоторое время назад мы слышали, что она назначена на 3 квартал 2024 года, так что ждать осталось недолго.
Работа над Ashes of Creation велась Intrepid Studios довольно долго, после того как в 2017 году она была профинансирована через успешную кампанию на Kickstarter, получив почти 3,3 миллиона долларов от почти 20 000 подписчиков.
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