Для Assassin's Creed II вышел мод, позволяющий посетить закрытый остров

Несмотря на солидный возраст, Assassin's Creed II всё ещё вызывает интерес у игроков и разработчиков модификаций. Во время игры многие могли заметить, что один из районов Венеции остаётся недоступным. Это остров Джудекка, расположенный к югу от основной части города. Теперь же игроки смогут получить к нему доступ с помощью мода.

На одном из ранних скриншотов на карте можно было увидеть остров и расположенную на нём точку быстрого перемещения под названием «Южные ворота». К сожалению, разработчики не успели доделать локацию и ограничили туда доступ.

Ютубер и модмейкер Sliderv2 смог создать модификацию "Unlocked South Venice", которая даёт игроку возможность посетить остров Джудекка и заняться там паркуром. Фанаты классических частей Assassin's Creed смогут получить новые впечатления, так как разработчики игры успели сделать коллизии для острова и расположить там несколько уникальных маршрутов для паркура. Есть и необычные здания. К сожалению, на локации отсутствуют NPC и фоновый амбиент.

Модификацию можно скачать с NexusMods, но установить её можно только на оригинальную английскую версию игры (Uplay или Steam). Для этого нужно переместить файлы DataPC.forge и DataPC_Venezia.forge в папку с игрой и запустить. Эцио сразу же заспавнится на острове Джудекка. Также разработчик рекомендует сделать резервную копию сохранений, потому что модификация может непредсказуемо повлиять на них.