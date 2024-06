Для Assassin's Creed II вышел мод, позволяющий посетить закрытый остров

Рекомендуемые требования

Операционная система: Windows XP / Vista / 7

Процессор: Intel Core 2 Duo E6700 2.6 ГГц / AMD Athlon 64 X2 6000+

Видеокарта: GeForce 8800 GT or ATI Radeon HD 4700 or better

Оперативная память: 1.5 ГБ Windows XP / 2 ГБ Windows Vista - Windows 7

Звуковая карта: 5.1 sound card

Место на диске: 8 ГБ

DirectX: 9.0

Другое: Управление: клавиатура, мышь, геймпад