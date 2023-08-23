Геймплейный трейлер мобильной Assassin's Creed Jade ©

Во время шоукейса, организованного компанией Level Infinite на выставке Gamescom 2023 и транслировавшегося в прямом эфире на YouTube, восточный гигант объявил о небольшом изменении названия игры, которую мы до сих пор знали как Assassin's Creed Codename Jade.

Фактически, на мероприятии Tencent официально объявила, что игра готовится к смене названия, которое, как уже давно было известно, в финальной версии будет называться просто Assassin's Creed Jade.

Помимо демонстрации нового геймплейного трейлера, гигант индустрии видеоигр также объявил о скором проведении второго закрытого бета-тестирования, которое позволит большему числу игроков опробовать экшен-РПГ с открытым миром на устройствах под управлением Android и iOS. Для непосвященных напомним, что прошлый этап тестирования открыл свои двери только для 5 000 пользователей, что позволило лишь немногим счастливчикам получить доступ к серверам и исследовать древний Китай.