Assassin's Creed Mirage - еще один некачественный порт для ПК

Assassin's Creed Mirage выйдет завтра на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X. Игра знаменует собой возвращение Ubisoft к истокам серии по просьбе значительной части фанатов. В то время как Assassin's Creed Origins, Odyssey и Valhalla были больше похожи на ролевые игры с открытым миром, эта игра должна была быть гораздо меньшей по масштабу, ориентированной на стелс.
Журналисты портала Wccftech протестировали игру на ПК и остались недовольны.
Тестирование проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: AMD Ryzen 7 7800X3D
- Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 4090
- Оперативная память: 32 ГБ DDR5
- ОС: Windows 11
- Хранение: SSD-накопитель WD_BLACK SN850 NvME
Assassin's Creed Mirage имеет встроенный инструмент для тестирования, как и большинство последних выпусков Ubisoft для ПК, что заслуживает похвалы. Однако, хотя средний FPS, показанный в тесте, составляет 71 кадр в секунду (при всех настройках Ultra), такого результата можно достичь только с помощью NVIDIA DLSS, установленного в режим качества. Хотя это наименьшая из проблем. Гораздо более неприятно то, что график кадров демонстрирует огромную дисперсию: от минимум 8 кадров в секунду до максимум 138 кадров в секунду. Самые низкие 1% и 0,1% FPS падают до 36 и 22 соответственно.
На практике, когда вы играете в Assassin's Creed Mirage, вы можете почувствовать все эти заикания. Обычно они не такие массивные по сравнению с другими играми, но они всегда рядом, постоянное напоминание о том, что, несмотря на высокопроизводительный ПК, вы не получаете удовольствия от игры.
Загрузка процессора кажется большой проблемой, поскольку она редко превышает 30%. К сожалению, это обычная проблема для большинства технически некачественных компьютерных игр, выпущенных в этом году. Это даже не похоже на игру с ультрасовременной графикой. С точки зрения графики это может быть даже шагом назад по сравнению с предыдущими играми, такими как Assassin's Creed Odyssey и Valhalla, несмотря на более новую версию движка Ubisoft Anvil, используемую в Mirage.
Как и было обещано перед запуском, доступны все базовые средства масштабирования, включая Intel XeSS. С помощью NVIDIA DLSS вы также можете выбрать нативное качество, которым фактически является DLAA, и приятно видеть, что оно поддерживается, поскольку большинство игр этого не делают. Также имеются ползунки резкости и поля зрения (FoV), хотя последний основан на процентах, что делает настройку более запутанной, чем при использовании обычного числового значения.
Assassin’s Creed Mirage — далеко не худший представитель слабых портов и разочаровывающих релизов, от которых пришлось страдать геймерам на ПК. Однако она не так стабильна и полнофункциональна, как хотелось бы от такого известного разработчика.
Очередное *****
Это же убейсофт. Кто-то сомневался в "качестве" их портов?
Вальгалла был прекрасным портом.
+
Вальгалла да, согласен. Но что касается остальных их детищ - вопрос спорный.
Ясно-понятно, расходимся
Снова в тесте Ryzen 7 7800X3D и снова просадки, может пора сменить его на Intel? Вдруг ситуация улучшиться.
А если без "кеков", складывается ощущение, что издатели просто решили выжить PС гейминг, мол сложно и дорого возиться с оптимизацией. Вот вам оверпрайс железо, плохая оптимизация и добро пожаловать в консольный мир, где оптимизировать проще, пиратства почти нет, доход выше, а вам нужно только нажать одну кнопочку без танцев с бубнами.
Что значит "Загрузка процессора кажется большой проблемой, поскольку она редко превышает 30%" Всмысле, кажется проблемой, если она редко превышает 30% ? Что за бред. Вспомним Одиссею, которая ложила на лопатки процессоры при 70-90% нагрузке. Т.е. хорошо, что грузит проц под сотку? :D Проц может отрисовать нужно количество кадров, для того что бы нагрузить видеокарту, это же наоборот , отлично.
С учётам что юбики пихают кучу дрм не удивительно, и эта не говоря что игра кроссген.
Я почему-то уверен, что никто не сомневался в таком результате.
Там Стоит Защита От пиратов Денула Такто
Активатор сотку стоит на любой денува!
он про производительность
Ас Мираж выйгрывает корону в борьбе за худший сюжет
4090
71 фпс с длсс
=)))
У меня всё больше впечатление, что это с картой проблемы. Слишком уж много жалоб на производительность я слышу от её владельцев, и не в одной игре. Впрочем, говенность оптимизации исключать тоже не стоит
А при чем тут порт?
Игра элементарно недоделанная. Это очевидно, учитывая, что таже вальгалла была хорошо оптимизирована (не без заноса со стороны AMD, но даже на зеленых картах игра идет хорошо), а тут ещё и юбисоф не в порядке, и Mirage это резко разросшееся DLC, и перенос был, и материалы по игре в последний момент презентуют.
Если юбисофт не обанкротится ближайшее время, то игру к минимально допустимому стандарту оптимизации приведут, толку только от этого, если игра "НЕОЖИДАННО" окажется паршивой.
игра которая 100% изначально делается для пк якобы имеет корявый порт? штаааа?
Юбики ¯\_(ツ)_/¯
Посмотрел тысты этой игры с RTX 3070 и там фпс зашкаливает в разрешении 1080р и 1440р. хз что там и кому не нравится с оптимизацией
Всё по красоте
Прикрутили бы генерацию кадров и было бы норм, а так маловато
Игра ещё не вышла, а диванные критики уже разбирают какой продукт на вкус)
Дурик!В нее уже пол инета играет!!!