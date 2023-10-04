Assassin's Creed Mirage - еще один некачественный порт для ПК ©

Assassin's Creed Mirage выйдет завтра на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X. Игра знаменует собой возвращение Ubisoft к истокам серии по просьбе значительной части фанатов. В то время как Assassin's Creed Origins, Odyssey и Valhalla были больше похожи на ролевые игры с открытым миром, эта игра должна была быть гораздо меньшей по масштабу, ориентированной на стелс.

Журналисты портала Wccftech протестировали игру на ПК и остались недовольны.

Тестирование проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 7800X3D

Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 4090

Оперативная память: 32 ГБ DDR5

ОС: Windows 11

Хранение: SSD-накопитель WD_BLACK SN850 NvME

Assassin's Creed Mirage имеет встроенный инструмент для тестирования, как и большинство последних выпусков Ubisoft для ПК, что заслуживает похвалы. Однако, хотя средний FPS, показанный в тесте, составляет 71 кадр в секунду (при всех настройках Ultra), такого результата можно достичь только с помощью NVIDIA DLSS, установленного в режим качества. Хотя это наименьшая из проблем. Гораздо более неприятно то, что график кадров демонстрирует огромную дисперсию: от минимум 8 кадров в секунду до максимум 138 кадров в секунду. Самые низкие 1% и 0,1% FPS падают до 36 и 22 соответственно.

На практике, когда вы играете в Assassin's Creed Mirage, вы можете почувствовать все эти заикания. Обычно они не такие массивные по сравнению с другими играми, но они всегда рядом, постоянное напоминание о том, что, несмотря на высокопроизводительный ПК, вы не получаете удовольствия от игры.

Загрузка процессора кажется большой проблемой, поскольку она редко превышает 30%. К сожалению, это обычная проблема для большинства технически некачественных компьютерных игр, выпущенных в этом году. Это даже не похоже на игру с ультрасовременной графикой. С точки зрения графики это может быть даже шагом назад по сравнению с предыдущими играми, такими как Assassin's Creed Odyssey и Valhalla, несмотря на более новую версию движка Ubisoft Anvil, используемую в Mirage.

Как и было обещано перед запуском, доступны все базовые средства масштабирования, включая Intel XeSS. С помощью NVIDIA DLSS вы также можете выбрать нативное качество, которым фактически является DLAA, и приятно видеть, что оно поддерживается, поскольку большинство игр этого не делают. Также имеются ползунки резкости и поля зрения (FoV), хотя последний основан на процентах, что делает настройку более запутанной, чем при использовании обычного числового значения.

Assassin’s Creed Mirage — далеко не худший представитель слабых портов и разочаровывающих релизов, от которых пришлось страдать геймерам на ПК. Однако она не так стабильна и полнофункциональна, как хотелось бы от такого известного разработчика.