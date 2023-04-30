Assassin's Creed: Mirage Весна 2023
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Assassin's Creed Mirage может стать частью Infinity

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Gruz_
Новости

Известный французский журнал без предупреждения сообщил, что Assassin's Creed Mirage может стать частью Infinity, проекта, в котором будут объединены грядущие игры франшизы. Как сообщает французский журнал Jeux Video, Assassin's Creed Mirage станет первой игрой, которая будет включена в платформу Assassin's Creed Infinity.

Это не официальный источник, так что пока нужно относиться к этому как к слухам и утечкам, но, исходя из надежного источника, который размещает подобную информацию в своем журнале, этой информации можно придать больше достоверности.

В Assassin's Creed Mirage рассказывается история Басима, хитрого уличного вора, который страдает от ужасных видений и ищет ответы и справедливость, бродя по шумным улицам Багдада, возвращаясь к классическому стилю и паркуру, которые были показаны в Unity. В результате встречи с древней и таинственной организацией "Сокрытые" судьба Басима изменится так, как он и представить себе не мог, и он превратится в смертоносного мастера-ассасина.

Ожидается, что на следующем Ubisoft Forward, который состоится 12 июня в Лос-Анджелесе, мы получим ответы на эти вопросы. Возможно, мы также увидим долгожданный геймплей Assassin's Creed Mirage и узнаем дату релиза, о которой Amazon, возможно, сообщил несколькими днями ранее, слив в сеть Discovery Book игры.

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