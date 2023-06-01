Assassin's Creed Mirage появится в сервисе Ubisoft+ в день релиза ©

Французское издательство Ubisoft сообщило, что предстоящая Assassin's Creed Mirage будет доступна по подписке в первый день после выхода. Анонс произошел на фоне растущих ожиданий от франшизы, особенно после показа геймплейного трейлера на PlayStation Showcase.

В твите со своего официального аккаунта Ubisoft сообщила, что Assassin's Creed Mirage появится в сервисе Ubisoft+ уже в день релиза и будет доступна на ПК и Xbox. Ubisoft и Microsoft все больше координируют свои усилия на игровом фронте: Ubisoft предлагает ряд своих крупных игр, таких как Assassin's Creed Origins и Assassin's Odyssey, в Game Pass. Недавно компания запустила Ubisoft+ на Xbox с 65 играми через программу Multi-Access, намекая на то, что в будущем игры могут стать доступны и в других сервисах. Выход Assassin's Creed Mirage на сервисе Ubisoft+ выглядит как последняя попытка компании повысить привлекательность своего собственного сервиса подписки.

Естественно, Ubisoft+ будет не единственным способом, с помощью которого ПК-геймеры смогут приобрести Assassin's Creed Mirage. Предстоящая игра также будет доступна в Epic Games Store, но при этом Mirage обойдет стороной Steam. Впрочем, пока неясно, планирует ли Ubisoft позже в этом году выпустить игру на этом сервисе. В любом случае, маловероятно, что компания полностью пропустит Steam, учитывая, что последняя вышедшая часть Assassin's Creed вышла на этой платформе.

Assassin's Creed Mirage выходит 12 октября для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.