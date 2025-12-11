Выход Deus Ex Remastered отложен, все предварительные заказы будут возвращены

Анонсированная в сентябре, Deus Ex Remastered должна была выйти 5 февраля 2026 года. Однако, всего за месяц до этой даты, Aspyr отложила релиз на неопределённый срок, вернув деньги всем, кто уже оформил предварительный заказ.
Новость была опубликована официальным аккаунтом Aspyr на X и появилась после множества негативных отзывов о проекте после его анонса. Aspyr заявляет, что учла отзывы сообщества и решила отложить Deus Ex Remastered, чтобы лучше соответствовать ожиданиям фанатов и предоставить игрокам наилучший возможный опыт. После анонса Deus Ex Remastered многие были разочарованы обновлённой графикой игры.
Выпущенная в 2000 году, Deus Ex многими считается одной из лучших и, возможно, самых влиятельных игр всех времён. Игроки управляют кибернетически улучшенным агентом по борьбе с терроризмом Джей Си Дентоном, и в значительной степени свободны в достижении своих целей так, как им заблагорассудится, сотрудничая или противодействуя различным фракциям по своему усмотрению. Игра породила множество сиквелов, но с 2016 года, когда вышла Deus Ex: Mankind Divided, новой игры не было.
Туда ему и дорога. Играйте в оригинал + New Vision. Можно поставить GMDX.
Revision, кстати - тоже в топку.
Могли бы вообще и отменить уже насовсем. Это не тот случай, когда стоит делать ремастер, даже если он будет мега-супер, то всё равно игра будет ощущаться плохо, ей 25 лет, какой к чёрту ремастер игры, которой 25 лет? Ей нужен РЕМЕЙК, С НУЛЯ, но только не от этой студии. Они ремастер выпустить нормальный не могут, куда уж им ремейк.
ну вообще база,игра хоть и хорошая,но она морально устарела,есть старые игры в которые и сейчас играется неплохо,но про деус не тот случай
Не разрешат глобалисты делать римейк игры, которая обличает их планы в отношении человечества. Я думаю, что они и так сильно пожалели, что пропустили выход этой игры, пришлось срочно клепать беззубые сиквелы-приквелы.
Опять у тебя злые глобалисты повсюду, то игры отменяют, то фильмы не те выпускают))) Даже комменты на плейграунде твои удаляют, уже и до сюда добрались)) Мне даже интересно, реально ли ты так думаешь, или все таки тогда ты шутил (надеюсь)
Только сейчас об этом сказали. Есть Revision качественный и бесплатный поняли что продать невыйдет такое. По хорошему игре нужен ремейк по типу system shosk.
На переделку отправили походу после массовой критики.
Тестурками и светом тут не обойтись. Нужен РЕМЕЙК - воссоздание лучшего в оригинале на базе лучшего в современных технологиях(да блин, хотя бы прошлого десятилетия - тоже прогресс).
эти уроды для нвн2 до сих пор патчей не выпустили,а уже другую игру оскверняют
Тогда уж ремейк надо делать
Может допилят нормальный графоний
Нда с великой серией снова не все в порядке. Киберпанк есть киберпанк не всем он заходит.
Ты смотри, слушают, внезапно. Кстати, где там патчи на такой же "ремастер" для Невервинтера 2?