Выход Deus Ex Remastered отложен, все предварительные заказы будут возвращены

Анонсированная в сентябре, Deus Ex Remastered должна была выйти 5 февраля 2026 года. Однако, всего за месяц до этой даты, Aspyr отложила релиз на неопределённый срок, вернув деньги всем, кто уже оформил предварительный заказ.

Новость была опубликована официальным аккаунтом Aspyr на X и появилась после множества негативных отзывов о проекте после его анонса. Aspyr заявляет, что учла отзывы сообщества и решила отложить Deus Ex Remastered, чтобы лучше соответствовать ожиданиям фанатов и предоставить игрокам наилучший возможный опыт. После анонса Deus Ex Remastered многие были разочарованы обновлённой графикой игры.

Выпущенная в 2000 году, Deus Ex многими считается одной из лучших и, возможно, самых влиятельных игр всех времён. Игроки управляют кибернетически улучшенным агентом по борьбе с терроризмом Джей Си Дентоном, и в значительной степени свободны в достижении своих целей так, как им заблагорассудится, сотрудничая или противодействуя различным фракциям по своему усмотрению. Игра породила множество сиквелов, но с 2016 года, когда вышла Deus Ex: Mankind Divided, новой игры не было.