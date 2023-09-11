На новых изображениях Assassin's Creed Mirage демонстрируется фоторежим

Виртуальная фотография, возможно, является довольно молодой тенденцией в играх, но у нее большое количество поклонников, так что игры, не имеющие фоторежима, часто могут быть настоящим разочарованием для аудитории. Одна из франшиз, которая в последние годы неизменно предлагает качественные фоторежимы, — это, конечно же, Assassin’s Creed, и это не изменится с ее предстоящим выпуском.
Ubisoft недавно подтвердила, что Assassin's Creed Mirage будет иметь фоторежим при запуске, и издатель подтвердил это в недавнем твите, а также поделился новыми скриншотами, которые дают представление о некоторых функциях и опциях, которые будут включены в фоторежим, включая возможность изменять фильтры, глубину резкости, оттенок, экспозицию и многое другое.
Assassin’s Creed Mirage выйдет менее чем через месяц, 5 октября, на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.
А когда "изображения" доната и однотипного игрового процесса!!