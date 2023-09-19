"Сезам, откройся": разработчики Assassin's Creed: Mirage показали тизер эксклюзивного задания

В начале следующего месяца на ПК и консолях должна добраться новая часть популярной серии Assassin's Creed, которая обещает вернуться к истокам франшизы и сделать упор на стелс-элементах. Чтобы подогреть интерес к проекту уже сейчас, компания Ubisoft опубликовала интригующий тизер Assassin's Creed: Mirage. Новый ролик демонстрирует несколько кадров из эксклюзивного дополнительного задания в игре.
В опубликованном тизере разработчики показали отрывки прохождения квеста "Сорок разбойников". Это эксклюзивное задание будет доступно всем владельцам предзаказов Assassin's Creed: Mirage вместе с другим бонусным контентом. В качестве награды за прохождение этого квеста игроки получат уникальный костюм Короля Воров.
Судя по всему, само задание служит большой отсылкой к знаменитой арабской сказке "Али-Баба и сорок разбойников". На это намекает фраза, сказанная главным героем в конце тизера. Басим произносит "Сезам, откройся", что является заклинанием, открывающим вход в пещеру с сокровищами.
Напомним, ранее в сети показали полную карту игрового мира Assassin's Creed: Mirage и сравнили её с прошлыми частями серии.
Релиз Assassin's Creed: Mirage состоится 5 октября.
Ну очень "интригующий тизер"
И главное, прям что-то новенькое. Прям как глоток пропержённого воздуха)..
Странного главгероя компания выбрала, он же был отрицательным персонажем в Вальгалле, как его иначе можно воспринимать?
так и воспринимать, говорили же, что должны показать как личина Локи в нём начала доминировать
В Ассасинах разве был хотя бы один положительный главгерой? Странные претензии предъявляешь. Что ассасины, что тамплиеры, всё это отрицательные нехорошие фанатичные банды, преследующие исключительно свои корыстные цели. Смерти и убийства каждая сторона оправдывает якобы благими намерениями. А на деле идёт борьба за власть над миром и не более того.
Я не припомню ни одного положительного главгероя в ассасинах. У каждого есть свои склеты в шкафу. Интересных героев припоминаю, их немало. Но положительных не вижу среди них.
Open sesame😂😂😂😂
На этот отсосинский геймплей уже тошнит смотреть, за столько лет ничего нового. А сделать норм игру про пиратов так и не смогли(