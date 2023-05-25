Assassin's Creed: Mirage 12.10.2023
7.4 299 оценок

Трейлер делюкс-издания Assassin's Creed Mirage

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Gruz_
Новости

Издательство Ubisoft выпустила трейлер делюкс-издания Assassin's Creed Mirage в котором нам показали косметические предметы из давно бездействующих и столь любимых франшиз Ubisoft. В состав AC Mirage Deluxe Edition войдут несколько костюмов из знаменитой серии Prince of Persia, в том числе кинжал времени из Prince of Persia: The Sands of Time.

Фанаты, оформившие предварительный заказ на Assassin's Creed Mirage, также получат на старте эксклюзивный бонусный квест под названием The Forty Thieves, в котором игрокам предстоит раскрыть тайны легендарной пещеры Али-Бабы.

Assassin's Creed Mirage выйдет на Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PC и Amazon Luna 12 октября 2023 года. Игра получит локализацию в виде русских субтитров.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Punisher1

Куда же без 15ти изданий Ubisoft без этого никуда

5
chaospaladin
Игра получит локализацию в виде русских субтитров.

Вообще-то будет полная локализация с озвучкой

1
Janekste

Как-то пофиг на всякие делюксы. Всегда беру только стандартные издания. А ежели игра понравится, тогда докупаю DLC по скидкам. По факту делюкс издания бессмысленны. В них ничего нет, кроме парочки интересных шмоток, которыми в игре ты всё равно вряд тли будешь пользоваться.

Куда важнее сам факт наличия русского языка. Пусть и субтитрами, но всё же русский будет. Это делает Ubisoft немалую честь в условиях санкций.

0
Shеpard

Хорошая попытка, юбики, но даже шкурка принца Персии не заставит купить меня этот "шедевр". Только оффлайн активация за 50 рубасов, только хардкор.

-1
Andvolg3n

Тебе 50 рублей не жалко на нее? Лучше уж в торрент маркете взять потом, когда пропатчат игру

1
Shеpard Andvolg3n

Потом мне уже будет не до неё из-за более вкусных релизов. Да и игра не то, чтобы на 100+ часов, как мифическая трилогия. За пару-тройку вечеров осилю на релизе и забуду как страшный сон. Плюс за оптимизацию тоже особо не переживаю, так как по нагрузке на систему игра явно будет послабее той же Вальгаллы с открытым миром.

0
NatanieLzZ Shеpard

зачем вообще тогда играть, если отношение изначально негативное?

1
Shеpard NatanieLzZ

Никакого негатива. Негативное это когда 0 из 10, или если не так радикально 4 из 10. У меня скорее некое безразличие с долей надежды, что наконец-таки сыграю в того самого отсосина, в которого я играл во времена 1 и 2 части. Но реалист говорит мне умерить своего ребёнка внутри и ждать от сегодняшней убейсофт игру на 5-7 из 10, по крайней мере для меня.

0
Vinzed Shеpard
реалист говорит мне умерить своего ребёнка внутри
За пару-тройку вечеров осилю
не до неё из-за более вкусных релизов

Как-то не сочетаются фразы - я реалист и то, что после релиза миража у тебя больше никогда не появится пару вечеров из-за годных игр.

0
Turlion

Я же как понял "Мираж" даже не совсем полноценная игра будет, так ведь? Но даже у неё появится делюкс? Юбики знают толк...

-2
KILLJ0YS

Блин юбики решили сделать локализацию, хоть и субтитров, когда как остальные кто ушли из России не делают никакой, даже если игра окажется не очень, то за локализацию юбикам однозначно + и в карму и везде)

-5
DimaSmoke

Да почти все игры выходят с русскими сабами или даже дубляжом. ЕА только отказались полностью и еще парочка компаний, а нытье такое, как будто русского языка больше не существует вовсе

1
Hitrus6

Capcom и Sony нервно курят сторонке...

1
KILLJ0YS DimaSmoke

Отказались Bethesda, SEGA, Relic Entertainment и т.д.

1
erkins007

вот только во всех прочих играх у юбиков была полная озвучка, весьма качественная причем.

1