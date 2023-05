Трейлер делюкс-издания Assassin's Creed Mirage ©

Издательство Ubisoft выпустила трейлер делюкс-издания Assassin's Creed Mirage в котором нам показали косметические предметы из давно бездействующих и столь любимых франшиз Ubisoft. В состав AC Mirage Deluxe Edition войдут несколько костюмов из знаменитой серии Prince of Persia, в том числе кинжал времени из Prince of Persia: The Sands of Time.

Фанаты, оформившие предварительный заказ на Assassin's Creed Mirage, также получат на старте эксклюзивный бонусный квест под названием The Forty Thieves, в котором игрокам предстоит раскрыть тайны легендарной пещеры Али-Бабы.

Assassin's Creed Mirage выйдет на Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PC и Amazon Luna 12 октября 2023 года. Игра получит локализацию в виде русских субтитров.