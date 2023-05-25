Издательство Ubisoft выпустила трейлер делюкс-издания Assassin's Creed Mirage в котором нам показали косметические предметы из давно бездействующих и столь любимых франшиз Ubisoft. В состав AC Mirage Deluxe Edition войдут несколько костюмов из знаменитой серии Prince of Persia, в том числе кинжал времени из Prince of Persia: The Sands of Time.
Фанаты, оформившие предварительный заказ на Assassin's Creed Mirage, также получат на старте эксклюзивный бонусный квест под названием The Forty Thieves, в котором игрокам предстоит раскрыть тайны легендарной пещеры Али-Бабы.
Assassin's Creed Mirage выйдет на Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PC и Amazon Luna 12 октября 2023 года. Игра получит локализацию в виде русских субтитров.
Куда же без 15ти изданий Ubisoft без этого никуда
Вообще-то будет полная локализация с озвучкой
Как-то пофиг на всякие делюксы. Всегда беру только стандартные издания. А ежели игра понравится, тогда докупаю DLC по скидкам. По факту делюкс издания бессмысленны. В них ничего нет, кроме парочки интересных шмоток, которыми в игре ты всё равно вряд тли будешь пользоваться.
Куда важнее сам факт наличия русского языка. Пусть и субтитрами, но всё же русский будет. Это делает Ubisoft немалую честь в условиях санкций.
Хорошая попытка, юбики, но даже шкурка принца Персии не заставит купить меня этот "шедевр". Только оффлайн активация за 50 рубасов, только хардкор.
Тебе 50 рублей не жалко на нее? Лучше уж в торрент маркете взять потом, когда пропатчат игру
Потом мне уже будет не до неё из-за более вкусных релизов. Да и игра не то, чтобы на 100+ часов, как мифическая трилогия. За пару-тройку вечеров осилю на релизе и забуду как страшный сон. Плюс за оптимизацию тоже особо не переживаю, так как по нагрузке на систему игра явно будет послабее той же Вальгаллы с открытым миром.
зачем вообще тогда играть, если отношение изначально негативное?
Никакого негатива. Негативное это когда 0 из 10, или если не так радикально 4 из 10. У меня скорее некое безразличие с долей надежды, что наконец-таки сыграю в того самого отсосина, в которого я играл во времена 1 и 2 части. Но реалист говорит мне умерить своего ребёнка внутри и ждать от сегодняшней убейсофт игру на 5-7 из 10, по крайней мере для меня.
Как-то не сочетаются фразы - я реалист и то, что после релиза миража у тебя больше никогда не появится пару вечеров из-за годных игр.
Я же как понял "Мираж" даже не совсем полноценная игра будет, так ведь? Но даже у неё появится делюкс? Юбики знают толк...
Блин юбики решили сделать локализацию, хоть и субтитров, когда как остальные кто ушли из России не делают никакой, даже если игра окажется не очень, то за локализацию юбикам однозначно + и в карму и везде)
Да почти все игры выходят с русскими сабами или даже дубляжом. ЕА только отказались полностью и еще парочка компаний, а нытье такое, как будто русского языка больше не существует вовсе
Capcom и Sony нервно курят сторонке...
Отказались Bethesda, SEGA, Relic Entertainment и т.д.
вот только во всех прочих играх у юбиков была полная озвучка, весьма качественная причем.