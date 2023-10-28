Ubisoft представила хвалебный трейлер Assassin's Creed Mirage

Компания Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin's Creed Mirage, в котором собраны самые позитивные отзывы международной прессы о последней части долгоиграющей серии, напоминающие о ее доступности на PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One. В следующем году она также появится на iPhone 15 Pro.
Ролик предлагает сочетание захватывающих сцен, включая рукопашный бой, паркур и очарование мелькающего Багдада IX века, что, несомненно, является одной из сильных сторон постановки.
Критики по всему миру с 5 октября приветствовали приключение Басима и частичное возвращение к истокам саги, несмотря на некоторые менее удачные моменты, которых хватает в этой игре, о чем мы упомянули в нашем обзоре.
А кого хвалят то??? Сами себя...
Эх, а я говорил что не надо возвращаться к истокам Ассасинов, эти капюшонники изжили себя после душных частей про Эцио. Надо двигаться по курсу заданному в Odyssey, Valhalla. Но лучше конечно первое, так как Вальгалла слишком уж ушла в духоту, надо взять формулу Odyssey-и и идти по ней, не надо возвращаться в прошлое, капюшонники уже никому не нужны.
надо взять формулу Odyssey-и и идти по ней
И какая там формула? Зачищай аванпосты, выполняй унылые квесты подай-принеси.
Толсто, старайся лучше.
Прекрасная героиня, сумасшедшие в хорошем смысле этого слова DLC, возможность поговорить с самыми харизматичными второстепенными героями за все серии Ассасинов - Геродот, Сократ, Алкивиад, Варнава с его безупречной озвучкой. Это все герои которые отдаются теплыми воспоминаниями на душе. Аванпосты аванпостами.. тут уже кому как, но мне лично нравится смотреть как я медленно зачищаю карту, кому то вот нравится подай/принеси в Death Stranding, который своего рода тоже аналогия Аванпостов, ну а насчет унылых квестов - ты не поверишь но в Odyssey есть отличные второстепенные квесты связанные с историческами личностями и не только. К примеру я могу вспомнить очень даже легко квесты которые мне очень запомнились - квест где надо помочь одной семье, в которой сын запер себя в клетке, так как ему пророчили то что из-за него в семье будет раздор, квест не большой но если его "выполнить" как надо, то окажется что пророчество сбудется. Или например квесты связанные с Сократом, где у нас стоит выбор сдать крестьянина который украл лошадь у богача властям, или пожалеть его. И Сократ дает оценку нашим действиям. Ну или романтичный квест связанный с Алкавиадом, человеком который ловко манипулировал женскими сердцами, пока он сам не стал жертвой другой манипуляторши, и опять же у нас выбор рассказать Алкавиаду о намерениях его новой избранницы, или же оставить всё как есть, ведь как бы то не было Алкавиад впервые по настоящему влюбляется, должны ли мы говорить ему правду или нет? Я соглашусь что основной сюжет Odyssey не прямо уж вариативен, но второстепенные квесты вполне даже вариативны, и к моему удивлению я замечал что некоторые моменты сюжета идут не совсем так как при моем первом полном прохождении. Я вспомнил лишь малую часть того приключения которую мне дали в Odyssey. А играл я её в последний раз года два назад. И если бы у меня спросили какую часть бы я переиграл ещё раз - я бы ответил что Одиссею. Да у всех свои вкусы, у всех свой стаж в игропрохождениях, я тот человек который не захотел перепроходить Ведьмак 3, мне понравилась концовка и вся игра в целом, но возвращаться к ней я не хочу, она мне показала картинку - я ей доволен, всё. Возможно мне не хватало как раз таки аванпостов и заданий подай/принеси в Ведьмаке 3. Вот такой я вот человек, но я этому пишу к тому что на данный момент будущее игры Assassin меня пугает гораздо больше чем времена когда все жаловались что Ассасин без ассасина - я это принял спокойно, но то что разработчики застряли на распутьи фанатских мнений, где одни хотят старых ассасинов, а другие хотят новое, они просто остановились и идет деградация, которая началась серьезно с Mirage. Для меня Assasin's Creed это не только Ассасины и Тамплиеры, это нечто более творческое, и я хочу что бы они реализовывали свои самые смелые планы, а не вот эти качания маятника с одной стороны в другую.
ок, буду держать вкурсе.
И убрать название Ассасин, хватит пользоваться старыми названиями, зарабатывая на них последняя трилогия к ассаинам не относится