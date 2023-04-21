Ubisoft убрала из продажи коллекционное издание Assassin's Creed Mirage ©

Плохие новости, поклонники Assassin’s Creed — возможно, вам стоит проверить свои предварительные заказы. По сообщениям некоторых покупателей, их предварительные заказы на коллекционное издание Assassin's Creed Mirage были внезапно отменены.

На данный момент все, что мы знаем о дате выхода Mirage, это то, что она должна выйти в этом году, что не слишком радует. Тем не менее, фанаты уже успели оформить предварительный заказ на игру, в том числе на дорогое коллекционное издание. Однако на Reddit многие утверждают, что их предварительные заказы в Ubisoft Store теперь отменены, что заставляет всех задаться вопросом, что происходит.

"Предварительные заказы Assassin's Creed Mirage отменены?". написал пользователь под ником DeeEffTeeBeeEh, приложив скриншот своего заказа, который на сайте магазина отображается как "недействительный". "После получения некоторых сообщений, я заметил, что другие, кто сделал предзаказ на AC Mirage Collectors Case, сообщили о той же проблеме".

К нему присоединились и другие: "Моя дочь только что посмотрела, мы находимся в США, и на ее странице написано "null" и ничего не отображается", - прокомментировал Aggravating-Hunt3423. "У меня такая же проблема. Я написал заявление в службу поддержки Ubisoft, посмотрим, что они скажут", - написал AssassinsCrypt. "Я из Великобритании и могу подтвердить то же самое", - добавил xp_version1.

На момент написания статьи версия коллекционного издания для ПК отображалась в магазине Ubisoft как отсутствующая на складе, а попытки найти версии для PS5 и PS4 приводили к ошибке 404 "страница не найдена". Ubisoft пока никак не отреагировала на ситуацию.