Assassin's Creed: Rogue получила поддержку достижений Steam

Ubisoft продолжает добавлять поддержку Steam-достижений в свои классические игры. На этот раз они появились в Assassin’s Creed: Rogue, последней игре серии, вышедшей на PlayStation 3 и Xbox 360.

Rogue вышла в ноябре 2014 года одновременно с Assassin’s Creed: Unity. Так как железо приставок восьмого поколения не могло продемонстрировать красоты нового движка, а некоторая часть игроков не собиралась переходить на PlayStation 4 и Xbox One, в Ubisoft решили создать спин-офф для Xbox 360 и PlayStation 3, чтобы не терять аудиторию.

Меньше чем через год, в марте 2015-го, Assassin’s Creed: Rogue вышла на ПК через Uplay и Steam. Как и все порты того периода от Ubisoft, ПК-версия Rogue не поддерживала достижения в магазине Valve, а лишь в собственном лаунчере от компании.

Теперь же владельцы Steam-версии игры смогут выбить достижения и на площадке от Valve. Если игроки уже получали какие-либо из них в Uplay, игра автоматически синхронизирует прогресс со Steam при первом запуске и загрузке сохранения, так что перепроходить стелс-экшен не придётся.

Таким образом, достижения в Steam появились во всех играх серии, начиная с Black Flag. При этом Assassin’s Creed 2 вообще не имеет поддержки ачивок на ПК, а Assassin’s Creed 3 в магазине от Valve до сих пор не получила обновлений от разработчиков.

Ранее поддержку достижений в Steam получила и другая популярная серия игр от Ubisoft — Far Cry. Вся основная линейка игр, кроме Far Cry 1 и Far Cry 2, обзавелась ачивками.

Напомним, что сейчас Ubisoft продолжает разработку Assassin’s Creed: Shadows. Игра столкнулась с несколькими переносами даты релиза и теперь должна выйти в марте 2025 года. Согласно новой политике издательства, стелс-экшен на ПК выйдет одновременно в Epic Games Store, Steam и Ubisoft Connect. Издатель уже опубликовал системные требования и открыл предзаказы. По заверениям создателей, Shadows станет новой вехой в серии, предложит геймерам уникальный геймплейный опыт и выведет стелс в Assassin’s Creed на новый уровень.