Assassin's Creed: Shadows получила крупное обновление с бесплатным сюжетным контентом

Компания Ubisoft выпустила крупное обновление 1.0.4 для игры Assassin's Creed Shadows, которое уже можно скачать на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC и Mac. В обновлении игроков ждет бесплатный сюжетный квест, новые особенности «Кодекс», а также исправление многочисленных ошибок и улучшение геймплея.

Главная особенность обновления - бесплатный сюжетный квест «Работы Луиса Фруа». В нем игроки отправятся в Азуки, где встретятся с португальским иезуитом Луишем Фруа. Миссию можно пройти как за Наоэ, так и за Ясукэ.

Второе важное изменение - расширение «Кодекса»: теперь внутриигровая энциклопедия содержит биографии всех ключевых персонажей. Все это поможет вам лучше разобраться в сложных взаимоотношениях между союзниками и врагами во время странствий по Японии.

Обновление 1.0.4 также содержит более 50 исправлений, в том числе:

Доработаны анимации и визуальные эффекты.

В фоторежим внесены различные изменения, в том числе исправлены ошибки с позами и фильтрами.

Были решены проблемы со стабильностью и случайные сбои в игре.

Для ПК добавлены новые индикаторы производительности (например, отображение использования VRAM).

Различные исправления для разных платформ: «Сбалансированный» режим вернулся на Xbox, на Mac изменены настройки разрешения в оконном режиме, а на Steam Deck улучшена производительность в начальной заставке.

Размер обновления отличается в зависимости от платформы: PS5 - 4,67 ГБ, Xbox Series X|S - 20 ГБ, Steam - 8,5 ГБ, ПК (Ubisoft Connect) - 17 ГБ, Mac - порядка 9 ГБ.