Assassin's Creed: Shadows получила крупное обновление с бесплатным сюжетным контентом

Компания Ubisoft выпустила крупное обновление 1.0.4 для игры Assassin's Creed Shadows, которое уже можно скачать на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC и Mac. В обновлении игроков ждет бесплатный сюжетный квест, новые особенности «Кодекс», а также исправление многочисленных ошибок и улучшение геймплея.
Главная особенность обновления - бесплатный сюжетный квест «Работы Луиса Фруа». В нем игроки отправятся в Азуки, где встретятся с португальским иезуитом Луишем Фруа. Миссию можно пройти как за Наоэ, так и за Ясукэ.
Второе важное изменение - расширение «Кодекса»: теперь внутриигровая энциклопедия содержит биографии всех ключевых персонажей. Все это поможет вам лучше разобраться в сложных взаимоотношениях между союзниками и врагами во время странствий по Японии.
Обновление 1.0.4 также содержит более 50 исправлений, в том числе:
- Доработаны анимации и визуальные эффекты.
- В фоторежим внесены различные изменения, в том числе исправлены ошибки с позами и фильтрами.
- Были решены проблемы со стабильностью и случайные сбои в игре.
- Для ПК добавлены новые индикаторы производительности (например, отображение использования VRAM).
- Различные исправления для разных платформ: «Сбалансированный» режим вернулся на Xbox, на Mac изменены настройки разрешения в оконном режиме, а на Steam Deck улучшена производительность в начальной заставке.
Размер обновления отличается в зависимости от платформы: PS5 - 4,67 ГБ, Xbox Series X|S - 20 ГБ, Steam - 8,5 ГБ, ПК (Ubisoft Connect) - 17 ГБ, Mac - порядка 9 ГБ.
Уже закрыл на платину и диск продал буквально за час на Авито. Игра шикарная, кто бы что не говорил, но пока что это лучший атсасин. А у негра своя интересная, между прочим, история, поэтому прежде чем хаять игру, пройдите ее сами, а не отрывками на тыртрубе
мой друг не привередлив, но после 28 часов даже не осилил, очередная игра которая просто отнимает твое время.
Подскажи в чём прикол проходить игры на платину? Может я тоже пройду, но что это даёт?
У каждого свои приколы в жизни ;)
как соревнование и испытание для себя, в первую очередь, собрать все призы
я прошел вальхаллу на платину за 135 часов без длс и ни капли не пожалел потраченного времени. Каждый сходит с ума по-своему. Кто-то проходит дарксоулсы ни разу не получив урона и использовав только кулаки. Я еще не самый конченный маньяк)))
В смысле? Проходил игру 150 часов, посмотрел финал, снес. Я её ставить буду дольше, чем эту миссию проходить. На фи га? Выйдут все DLC можно будет перепройти, если они не совсем кринжовые.
У меня 100 часов, пока занят исключительно побочками и знаками вопроса. И прокачкой второго билда сначала с катаной потом кусаригами, сбором ресурсов для "фермы". начало утомлять это всё так как кроме знаков вопроса, карта пуста..