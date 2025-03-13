Assassin's Creed Shadows получит поддержку Steam Deck на старте

Ubisoft официально подтвердила, что Assassin’s Creed Shadows будет поддерживать Steam Deck с первого дня выхода. Информация появилась в новом посте в X (ранее Twitter), где разработчики заявили, что игра будет доступна на портативной консоли от Valve сразу при релизе.
На данный момент команда ожидает официального уровня совместимости от Valve, а подробности о производительности и оптимизации на Steam Deck появятся позже.
Новость вызвала бурную реакцию среди игроков. Многие называют поддержку Steam Deck большим успехом для Ubisoft, тогда как другие выражают обеспокоенность по поводу производительности. В частности, в недавнем обсуждении на Reddit пользователи вспомнили, что технический директор проекта ранее заявлял, что минимальные системные требования не позволяют игре работать на Steam Deck.
Как же хочется всем угодить чтобы люди покупали наш теневой кал )))
ей бы для начала получить поддержку мусорки на старте)
Забавно слышать это от любителя этого мусора для карапузов
Чет так читаешь и юбики прям из кожи вон лезут что бы постараться прям что-то исправить и поддержка того и сего и так и сяк,но все новости про ассасин сразу куча дизов,чет я даже на зло всем этим отменялам поиграю в игру,хоть и не планировал.
нужно купить, 3.5к в юбисторе, а не просто поиграть. в любом случае можешь посмотреть последние комментарии под роликами, все люди со всего мира уже не хейтят игру, а ждут, так что юбики уже выиграли, релиз обещает быть не реально прибыльным 100% все фаны юбиков подняли щиты и спасают компанию!
Конченый.
Просто признайся, что ты тот самый поехавший, который плодил аккаунты типа "могущественный юбисофт". Его как раз где-то в октябре забанили.