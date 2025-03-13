Assassin's Creed Shadows получит поддержку Steam Deck на старте

Ubisoft официально подтвердила, что Assassin’s Creed Shadows будет поддерживать Steam Deck с первого дня выхода. Информация появилась в новом посте в X (ранее Twitter), где разработчики заявили, что игра будет доступна на портативной консоли от Valve сразу при релизе.

На данный момент команда ожидает официального уровня совместимости от Valve, а подробности о производительности и оптимизации на Steam Deck появятся позже.

Новость вызвала бурную реакцию среди игроков. Многие называют поддержку Steam Deck большим успехом для Ubisoft, тогда как другие выражают обеспокоенность по поводу производительности. В частности, в недавнем обсуждении на Reddit пользователи вспомнили, что технический директор проекта ранее заявлял, что минимальные системные требования не позволяют игре работать на Steam Deck.