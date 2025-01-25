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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 779 оценок

Assassin's Creed Shadows получит полное официальное руководство в виде гайдбука

KoRnEr
Новости

В день релиза Assassin's Creed Shadows, издательство Piggyback выпустит официальный книжный гайд по игре от компании Ubisoft, который будет содержать полезную информацию:

  • Руководства по основным, второстепенным и дополнительным задачам.
  • Пошаговые инструкции с иллюстрированными скриншотами и аннотациями.
  • Детализированные карты с расположением всех значимых точек интереса и коллекционных предметов.
  • Полный каталог всех предметов в игре (ресурсы, экипировка, инструменты, боеприпасы и прочее).
  • Информацию о важных локациях, наблюдательных пунктах, сундуках с сокровищами, ценных артефактах, укрытиях, навыках и умениях, внутриигровых механиках, сюжетных миссиях, сторонних квестах и достижениях.

Пользователи смогут воспользоваться этим руководством для более глубокого погружения в игровой процесс и облегчения поиска различных предметов и точек интереса.

Предзаказать стандартное издание гайда с мягким переплетом (416 страниц) можно за 3 тысячи рублей. Премиальное издание в твёрдом переплете (448 страниц) обойдется в 4,4 тысячи рублей.

Выход ролевого экшена Assassin’s Creed Shadows запланирован на 20 марта 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

-3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Kartonkratos

Гейнигабука ))

0
Аристов--Черный

Это сгодится только пыль на полке собирать. Всю эту фигню бесплатно можно в сети узнать.

-2
Grizzly_GC

Выглядит здорово!

-4
My life is a game

Максимально лутание бабок)

-5