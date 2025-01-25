Assassin's Creed Shadows получит полное официальное руководство в виде гайдбука

В день релиза Assassin's Creed Shadows, издательство Piggyback выпустит официальный книжный гайд по игре от компании Ubisoft, который будет содержать полезную информацию:

Руководства по основным, второстепенным и дополнительным задачам.

Пошаговые инструкции с иллюстрированными скриншотами и аннотациями.

Детализированные карты с расположением всех значимых точек интереса и коллекционных предметов.

Полный каталог всех предметов в игре (ресурсы, экипировка, инструменты, боеприпасы и прочее).

Информацию о важных локациях, наблюдательных пунктах, сундуках с сокровищами, ценных артефактах, укрытиях, навыках и умениях, внутриигровых механиках, сюжетных миссиях, сторонних квестах и достижениях.

Пользователи смогут воспользоваться этим руководством для более глубокого погружения в игровой процесс и облегчения поиска различных предметов и точек интереса.

Предзаказать стандартное издание гайда с мягким переплетом (416 страниц) можно за 3 тысячи рублей. Премиальное издание в твёрдом переплете (448 страниц) обойдется в 4,4 тысячи рублей.

Выход ролевого экшена Assassin’s Creed Shadows запланирован на 20 марта 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.