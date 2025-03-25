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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.1 1 310 оценок

Assassin's Creed Shadows возглавил чарт продаж Steam за прошлую неделю

butcher69 butcher69

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 18 по 25 марта 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Самурайский экшен от Ubisoft демонстрирует отличные результаты, и Assassin’s Creed Shadows сумела опередить все остальные игры. На втором месте продолжает успешно развиваться кооперативный инди-хоррор R.E.P.O., который продолжает привлекать внимание игроков.

Замыкает тройку лидеров кооперативная игра Split Fiction, выпущенная в начале месяца, и уже успевшая продаться более чем в два миллиона копий. Пятое место уверенно занимает Steam Deck.

  1. Assassin’s Creed Shadows
  2. R.E.P.O.
  3. Split Fiction
  4. Steam Deck
  5. Monster Hunter Wilds
  6. Steam Deck
  7. Cyberpunk 2077
  8. Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land
  9. Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  10. EA SPORTS FC 25
-10
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Misha Mi

Нужно больше новостей о этой игре!!! А то чёт так редко новости выходят, прям капец как:))

10
Mersedy

Да это нормально, что по новой игре на этом сайте клепают новости по поводу и без. Вспомнить даже сталкер 2, где на каждый чих от разработчиков на пг появлялась отдельная новость. Правда, по ассассину новости ну прям совсем ни о чём, лишь бы хоть что-то выдавить

1
-zotik-

Хайповоз движется, баллы мутятся главное по более провакационно что бы хомячков зацепить

1
Алексей1478

а завтра в нее сыграло 15 млн людей

4
Alex Row

Гои на пегаче никак не смирятся с тем, что ассассин не провалился и юбисофт пока не разорилась)

2
Gvik74
Assassin's Creed Shadows возглавил чарт продаж Steam за прошлую неделю

Только эти новости, относятся скорее к самой платформе - Steam, и ее внутреннему чарту продаж. А продукт - AC:Shadows просто получила еще одну возможность, с громким заголовком - новостного пиара на PG.

0
Комментарий удален
DarMatroskina

а как ты в стиме цифры подделаешь? или ты думаешь, что типы сами себе выделили денег на то чтобы купить столько копий игры, чтобы попасть в топ 1?

1
Комментарий удален
DezkQ Искусственный интеллeкт

Там скорей полное отсутствие конкуренции, посмотри на тот топ

0
SheriffKo

У таких и стабильный конвеер с уже привычным из вотчдогса-2 гг про успехи врёт, за то вытянувший на пиар-кампании продажи киберпанк - по сей день игра года.

Ассасин не может не принести прибыль, у юбисофтов координально другие проблемы - ассасин не сможет покрыть никаких долгосрочных убытков в одиночку, как и вернуть 90% стоимости акций.

0
SheriffKo Искусственный интеллeкт
а что, разве это не реально?

Нет, не реально. Ознакомься с понятием "банковская система" и пойми, что никто не будет привязывать и десять тысяч+ палёных кредиток, чтобы автоматически/индусами вручную закупать самим себе игру-30% комиссии без какого либо всплеска аномальной активности.

И у игры чересчур мало отзывов в стиме даже для реальных продаж - чуть меньше 10к.

1
chaebol

Игра супер давно не играл уже. а вот в новый assassins shadow затянуло топ игра красивая хейтеры идут в попу

0
CT3H

Супер давно?.. Ого.. это действительно долго.

0
Light of Tfuth

А ботве даже методичку сменить забыли

-2
digitalkid Light of Tfuth

Тебе бы гифку сменить, а-то реально ботвой попахивает) И найди хотя бы одну не криповую.

0
vovangt4

Значит кому то зашёл чернокожий ниндзя из феодальной японии))

0
digitalkid

Он чернокожий ниндзя ночью походу.. его в игре нет вообще. Хотя может я еще за 20 часов не дошел)

0
Господин Лидер Assassin

отзывов все больше и больше.

0
Господин Лидер Assassin

патч на 7 гигов вышел.

0
1barac9U7ada7

и как всё это соотноситься с пиком онлайна в максимум 64 тысячи рыл? они не одновременно по очереди играют по 2 минуты каждый что б цифру не испортить ?

-3
WerGC

заслужено

-6
VIGITAL1

Как говорится миллионы мух не могут ошибаться.Кингдом кам 2 свой наяривают,ой тьфу оговорился...ассасин конечно же.

-8
Light of Tfuth

Гейсофт и её послушная ботва в виде табаки хочет доказать, что их каловый код, такой же движок имеет вес ? удачи

-13
PatronizingUnferth

Да не трясись ты скрепоносец

1
Light of Tfuth PatronizingUnferth

Так это ты трясёшься очередной фанат глиномесов

-4