Assassin's Creed Shadows возглавил чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 18 по 25 марта 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
Самурайский экшен от Ubisoft демонстрирует отличные результаты, и Assassin’s Creed Shadows сумела опередить все остальные игры. На втором месте продолжает успешно развиваться кооперативный инди-хоррор R.E.P.O., который продолжает привлекать внимание игроков.
Замыкает тройку лидеров кооперативная игра Split Fiction, выпущенная в начале месяца, и уже успевшая продаться более чем в два миллиона копий. Пятое место уверенно занимает Steam Deck.
- Assassin’s Creed Shadows
- R.E.P.O.
- Split Fiction
- Steam Deck
- Monster Hunter Wilds
- Steam Deck
- Cyberpunk 2077
- Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- EA SPORTS FC 25
Нужно больше новостей о этой игре!!! А то чёт так редко новости выходят, прям капец как:))
Да это нормально, что по новой игре на этом сайте клепают новости по поводу и без. Вспомнить даже сталкер 2, где на каждый чих от разработчиков на пг появлялась отдельная новость. Правда, по ассассину новости ну прям совсем ни о чём, лишь бы хоть что-то выдавить
Хайповоз движется, баллы мутятся главное по более провакационно что бы хомячков зацепить
а завтра в нее сыграло 15 млн людей
Гои на пегаче никак не смирятся с тем, что ассассин не провалился и юбисофт пока не разорилась)
Только эти новости, относятся скорее к самой платформе - Steam, и ее внутреннему чарту продаж. А продукт - AC:Shadows просто получила еще одну возможность, с громким заголовком - новостного пиара на PG.
а как ты в стиме цифры подделаешь? или ты думаешь, что типы сами себе выделили денег на то чтобы купить столько копий игры, чтобы попасть в топ 1?
Там скорей полное отсутствие конкуренции, посмотри на тот топ
У таких и стабильный конвеер с уже привычным из вотчдогса-2 гг про успехи врёт, за то вытянувший на пиар-кампании продажи киберпанк - по сей день игра года.
Ассасин не может не принести прибыль, у юбисофтов координально другие проблемы - ассасин не сможет покрыть никаких долгосрочных убытков в одиночку, как и вернуть 90% стоимости акций.
Нет, не реально. Ознакомься с понятием "банковская система" и пойми, что никто не будет привязывать и десять тысяч+ палёных кредиток, чтобы автоматически/индусами вручную закупать самим себе игру-30% комиссии без какого либо всплеска аномальной активности.
И у игры чересчур мало отзывов в стиме даже для реальных продаж - чуть меньше 10к.
Игра супер давно не играл уже. а вот в новый assassins shadow затянуло топ игра красивая хейтеры идут в попу
Супер давно?.. Ого.. это действительно долго.
А ботве даже методичку сменить забыли
Тебе бы гифку сменить, а-то реально ботвой попахивает) И найди хотя бы одну не криповую.
Значит кому то зашёл чернокожий ниндзя из феодальной японии))
Он чернокожий ниндзя ночью походу.. его в игре нет вообще. Хотя может я еще за 20 часов не дошел)
отзывов все больше и больше.
патч на 7 гигов вышел.
и как всё это соотноситься с пиком онлайна в максимум 64 тысячи рыл? они не одновременно по очереди играют по 2 минуты каждый что б цифру не испортить ?
заслужено
Как говорится миллионы мух не могут ошибаться.Кингдом кам 2 свой наяривают,ой тьфу оговорился...ассасин конечно же.
Гейсофт и её послушная ботва в виде табаки хочет доказать, что их каловый код, такой же движок имеет вес ? удачи
Да не трясись ты скрепоносец
Так это ты трясёшься очередной фанат глиномесов