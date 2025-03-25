Assassin's Creed Shadows возглавил чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 18 по 25 марта 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Самурайский экшен от Ubisoft демонстрирует отличные результаты, и Assassin’s Creed Shadows сумела опередить все остальные игры. На втором месте продолжает успешно развиваться кооперативный инди-хоррор R.E.P.O., который продолжает привлекать внимание игроков.

Замыкает тройку лидеров кооперативная игра Split Fiction, выпущенная в начале месяца, и уже успевшая продаться более чем в два миллиона копий. Пятое место уверенно занимает Steam Deck.