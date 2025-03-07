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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.2 888 оценок

Новый трейлер Assassin's Creed Shadows посвятили составу Deluxe-издания

butcher69
Новости

Компания Ubisoft представила новый трейлер Digital Deluxe-издания Assassin’s Creed Shadows, которое можно приобрести за 90 долларов. Это издание включает в себя не только базовую версию игры, но и эксклюзивный контент для фанатов серии.

В составе Digital Deluxe — двойной набор «Сэкирю» с комплектами снаряжения и оружия для Наоэ и Ясукэ, а также зверем Сэкирю и уникальной безделушкой «Зуб дракона». Включен также набор для убежища с четырьмя уникальными украшениями, а также 5 очков мастерства для улучшений.

Трейлер напоминает, что при предварительном заказе игры игроки получают бонусное задание «На растерзание псам» и расширение Claws of Awaji, которое предложит более 10 часов геймплея, новый регион, оружие и контент. Оно будет выпущено позднее в этом году.

Ubisoft довольна успехом предзаказов, которые уже достигли уровня Assassin’s Creed Odyssey. Assassin’s Creed Shadows выходит 20 марта на PC, PS5 и Xbox Series.

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17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Большая Флейта

Что за боты в комментариях)) 12 из 10)))

1
PatronizingUnferth

ты про себя ?

-2
answerx32

А тебе не пришла в голову мысль что есть люди которые действительно ждут эту игру?

3
Дмитрий Алендарев answerx32

А ты чекни его комментарии, он во всех темах в которых отметился, он всем недоволен. Жизнь его видимо сильно обидела :)

2
AC Shadows answerx32

Там некуда этой мысли приходить

2
answerx32 Дмитрий Алендарев

Ну человек любит негативить и получает от этого удовольствие. У всех свои фетиши. Его право.

3
Nekliud

Серьезно? От стандартного издания Deluxe отличается только этим? Наборы снаряжения, украшений для убежища и очки мастерства? Очки что от нового уровня в игре получаешь?

0
Sorento NSK

вообще то всегда так и было

-2
001fess
0
PatronizingUnferth

Порядочно, это мы берем.

-1
AC Shadows

Выглядит на 12 из 10

Ubisoft довольна успехом предзаказов, которые уже достигли уровня Assassin’s Creed Odyssey

Хейтеры в шоке 😱

-2
answerx32

Предзаказал эту версию. Очень круто выглядит.

-2
Sorento NSK

я тоже, скорее бы уже вышла

-1
AlexFoRestor

Как хорошо, что я предзаказал обычное и не увижу в игре всю эту фентезийную чушню. По крайней мере на релизе

-3
AndralStormborn

Обычно в играх Юби, даже на лицензии можно добавлять любые донатные внешки через Читэнджин

-1
JackBV

Там ещё по стандартам Ubisoft будет единорог срущей радугой, куда же без него.

-4
AlexFoRestor

Странно почему тебя заминусовали. Я жду игру и предзаказал её, но то что я сейчас вижу в трейлере - это конечно атас...

-2