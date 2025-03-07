Новый трейлер Assassin's Creed Shadows посвятили составу Deluxe-издания

Компания Ubisoft представила новый трейлер Digital Deluxe-издания Assassin’s Creed Shadows, которое можно приобрести за 90 долларов. Это издание включает в себя не только базовую версию игры, но и эксклюзивный контент для фанатов серии.
В составе Digital Deluxe — двойной набор «Сэкирю» с комплектами снаряжения и оружия для Наоэ и Ясукэ, а также зверем Сэкирю и уникальной безделушкой «Зуб дракона». Включен также набор для убежища с четырьмя уникальными украшениями, а также 5 очков мастерства для улучшений.
Трейлер напоминает, что при предварительном заказе игры игроки получают бонусное задание «На растерзание псам» и расширение Claws of Awaji, которое предложит более 10 часов геймплея, новый регион, оружие и контент. Оно будет выпущено позднее в этом году.
Ubisoft довольна успехом предзаказов, которые уже достигли уровня Assassin’s Creed Odyssey. Assassin’s Creed Shadows выходит 20 марта на PC, PS5 и Xbox Series.
Что за боты в комментариях)) 12 из 10)))
ты про себя ?
А тебе не пришла в голову мысль что есть люди которые действительно ждут эту игру?
А ты чекни его комментарии, он во всех темах в которых отметился, он всем недоволен. Жизнь его видимо сильно обидела :)
Там некуда этой мысли приходить
Ну человек любит негативить и получает от этого удовольствие. У всех свои фетиши. Его право.
Серьезно? От стандартного издания Deluxe отличается только этим? Наборы снаряжения, украшений для убежища и очки мастерства? Очки что от нового уровня в игре получаешь?
вообще то всегда так и было
Порядочно, это мы берем.
Выглядит на 12 из 10
Хейтеры в шоке 😱
Предзаказал эту версию. Очень круто выглядит.
я тоже, скорее бы уже вышла
Как хорошо, что я предзаказал обычное и не увижу в игре всю эту фентезийную чушню. По крайней мере на релизе
Обычно в играх Юби, даже на лицензии можно добавлять любые донатные внешки через Читэнджин
Там ещё по стандартам Ubisoft будет единорог срущей радугой, куда же без него.
Странно почему тебя заминусовали. Я жду игру и предзаказал её, но то что я сейчас вижу в трейлере - это конечно атас...