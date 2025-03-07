Новый трейлер Assassin's Creed Shadows посвятили составу Deluxe-издания

Компания Ubisoft представила новый трейлер Digital Deluxe-издания Assassin’s Creed Shadows, которое можно приобрести за 90 долларов. Это издание включает в себя не только базовую версию игры, но и эксклюзивный контент для фанатов серии.

В составе Digital Deluxe — двойной набор «Сэкирю» с комплектами снаряжения и оружия для Наоэ и Ясукэ, а также зверем Сэкирю и уникальной безделушкой «Зуб дракона». Включен также набор для убежища с четырьмя уникальными украшениями, а также 5 очков мастерства для улучшений.

Трейлер напоминает, что при предварительном заказе игры игроки получают бонусное задание «На растерзание псам» и расширение Claws of Awaji, которое предложит более 10 часов геймплея, новый регион, оружие и контент. Оно будет выпущено позднее в этом году.

Ubisoft довольна успехом предзаказов, которые уже достигли уровня Assassin’s Creed Odyssey. Assassin’s Creed Shadows выходит 20 марта на PC, PS5 и Xbox Series.