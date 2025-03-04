Союзники, строительство и возможности: особенности убежища в Assassin's Creed Shadows

В Ubisoft продолжают подробно рассказывать об элементах игрового процесса Assassin’s Creed Shadows. В новом материале разработчики посвятили особое внимание убежищу — центральной базе главных героев, которая станет идейным продолжением механики Assassin’s Creed 2 и Assassin’s Creed Valhalla. Вместе с этим было опубликовано несколько новых геймплейных роликов.

По словам разработчиком убежище игроков в Assassin's Creed Shadows расположено в тайной долине Идзуми-Сетцу, окружённой горами и скрытой от посторонних. Именно здесь главные герои — Наоэ и Ясукэ — будут собирать союзников и укреплять свою организацию.

Основные возможности убежища:

Свободное строительство — можно размещать здания, дорожки, деревья, водоёмы и декоративные элементы в японском стиле.

— можно размещать здания, дорожки, деревья, водоёмы и декоративные элементы в японском стиле. Сбор ресурсов — для строительства потребуются древесина, минералы и урожай, которые можно находить в мире или получать через систему контрабанды.

— для строительства потребуются древесина, минералы и урожай, которые можно находить в мире или получать через систему контрабанды. Функциональные здания :

: Конюшня — позволяет использовать разведчиков для тайной доставки ресурсов.

— позволяет использовать разведчиков для тайной доставки ресурсов.

Кузница — улучшение и модификация снаряжения, разбор ненужных предметов.

— улучшение и модификация снаряжения, разбор ненужных предметов.

Какурэга — возможность создавать безопасные дома по всей Японии, служащие точками быстрого перемещения.

— возможность создавать по всей Японии, служащие точками быстрого перемещения.

Додзё — тренировка союзников и повышение их боевых навыков.

— тренировка союзников и повышение их боевых навыков.

Алтарь — увеличивает получаемый опыт.

— увеличивает получаемый опыт.

Галерея — место для демонстрации доспехов и оружия, с возможностью быстрого переключения комплектов экипировки.

— место для демонстрации доспехов и оружия, с возможностью быстрого переключения комплектов экипировки. Персонализация интерьеров — выбор стиля помещений, украшение стен и полов, размещение коллекционных предметов.

— выбор стиля помещений, украшение стен и полов, размещение коллекционных предметов. Обитатели — союзники будут заниматься своими делами, тренироваться, отдыхать и общаться, создавая ощущение живого пространства.

— союзники будут заниматься своими делами, тренироваться, отдыхать и общаться, создавая ощущение живого пространства. Домашние и дикие животные — можно поселить кошек, собак, оленят, лис и других существ, открываемых через специальную игровую активность.

— можно поселить кошек, собак, оленят, лис и других существ, открываемых через специальную игровую активность. По словам разработчиков это будет "самое крутое и замысловатое убежище в истории Братства".

В вашем распоряжении более одного акра полностью настраиваемой земли.

Вы сможете разблокировать косметические элементы убежища по ходу приключения.

Убежище станет местом для встреч и взаимодействия с союзниками

Поддерживает систему прогресса

Игроки могут хвастаться своими наградами

Можно настраивать интерьер зданий убежища: тип пола, типы стен, показать броню/оружие, демонстрация картин

Каждый житель убежища будет обладать своей предысторией и препятствиями, которые нужно преодолеть

Добавление и расширение инфраструктур Убежища создает больше возможностей для разговоров между союзниками.

Ранее разработчики рассказывали о боевой системе игры, включающей режим расчленения в стиле Metal Gear Rising, продолжительности и другие интересные механики. Подробнее о них можно узнать в прошлой статье.

Релиз Assassin’s Creed Shadows запланирован на 20 марта 2025 года. Тогда игроки смогут самостоятельно построить своё убежище и использовать все его функции. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.