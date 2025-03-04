Союзники, строительство и возможности: особенности убежища в Assassin's Creed Shadows

В Ubisoft продолжают подробно рассказывать об элементах игрового процесса Assassin’s Creed Shadows. В новом материале разработчики посвятили особое внимание убежищу — центральной базе главных героев, которая станет идейным продолжением механики Assassin’s Creed 2 и Assassin’s Creed Valhalla. Вместе с этим было опубликовано несколько новых геймплейных роликов.
По словам разработчиком убежище игроков в Assassin's Creed Shadows расположено в тайной долине Идзуми-Сетцу, окружённой горами и скрытой от посторонних. Именно здесь главные герои — Наоэ и Ясукэ — будут собирать союзников и укреплять свою организацию.
Основные возможности убежища:
- Свободное строительство — можно размещать здания, дорожки, деревья, водоёмы и декоративные элементы в японском стиле.
- Сбор ресурсов — для строительства потребуются древесина, минералы и урожай, которые можно находить в мире или получать через систему контрабанды.
- Функциональные здания:
- Конюшня — позволяет использовать разведчиков для тайной доставки ресурсов.
- Кузница — улучшение и модификация снаряжения, разбор ненужных предметов.
- Какурэга — возможность создавать безопасные дома по всей Японии, служащие точками быстрого перемещения.
- Додзё — тренировка союзников и повышение их боевых навыков.
- Алтарь — увеличивает получаемый опыт.
- Галерея — место для демонстрации доспехов и оружия, с возможностью быстрого переключения комплектов экипировки.
- Персонализация интерьеров — выбор стиля помещений, украшение стен и полов, размещение коллекционных предметов.
- Обитатели — союзники будут заниматься своими делами, тренироваться, отдыхать и общаться, создавая ощущение живого пространства.
- Домашние и дикие животные — можно поселить кошек, собак, оленят, лис и других существ, открываемых через специальную игровую активность.
- По словам разработчиков это будет "самое крутое и замысловатое убежище в истории Братства".
- В вашем распоряжении более одного акра полностью настраиваемой земли.
- Вы сможете разблокировать косметические элементы убежища по ходу приключения.
- Убежище станет местом для встреч и взаимодействия с союзниками
- Поддерживает систему прогресса
- Игроки могут хвастаться своими наградами
- Можно настраивать интерьер зданий убежища: тип пола, типы стен, показать броню/оружие, демонстрация картин
- Каждый житель убежища будет обладать своей предысторией и препятствиями, которые нужно преодолеть
- Добавление и расширение инфраструктур Убежища создает больше возможностей для разговоров между союзниками.
Ранее разработчики рассказывали о боевой системе игры, включающей режим расчленения в стиле Metal Gear Rising, продолжительности и другие интересные механики. Подробнее о них можно узнать в прошлой статье.
Релиз Assassin’s Creed Shadows запланирован на 20 марта 2025 года. Тогда игроки смогут самостоятельно построить своё убежище и использовать все его функции. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
на негрилу надо мешок на голову надевать,а так все отлично
Ты не очень умный, да? (
Он очень белый, в отличие от тебя
mr.Pickles
совет да любовь...
кто боится что постройки - займут много времени и гринда и будут занимать время, НЕ БОЙТЕСЬ К КОНЦУ ИГРЫ Акэти Мицухидэ - СОЖЁТ ВСЁ К ХЕРАМ, всё по канонону.
Расказывайте уж про гриндволлы и донат. Вокруг них геймплей строится.
Лучшая игра 2025 года
Вон сколько всего можно сделать интересного в игре, когда не пишешь 7 лет сценарий про гомиков в средние века
А чё заминусили? Сарказм распознать не можете?