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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.2 880 оценок

Союзники, строительство и возможности: особенности убежища в Assassin's Creed Shadows

Gutsz
Новости

В Ubisoft продолжают подробно рассказывать об элементах игрового процесса Assassin’s Creed Shadows. В новом материале разработчики посвятили особое внимание убежищу — центральной базе главных героев, которая станет идейным продолжением механики Assassin’s Creed 2 и Assassin’s Creed Valhalla. Вместе с этим было опубликовано несколько новых геймплейных роликов.

По словам разработчиком убежище игроков в Assassin's Creed Shadows расположено в тайной долине Идзуми-Сетцу, окружённой горами и скрытой от посторонних. Именно здесь главные герои — Наоэ и Ясукэ — будут собирать союзников и укреплять свою организацию.

Основные возможности убежища:

  • Свободное строительство — можно размещать здания, дорожки, деревья, водоёмы и декоративные элементы в японском стиле.
  • Сбор ресурсов — для строительства потребуются древесина, минералы и урожай, которые можно находить в мире или получать через систему контрабанды.
  • Функциональные здания:
    • Конюшня — позволяет использовать разведчиков для тайной доставки ресурсов.
    • Кузница — улучшение и модификация снаряжения, разбор ненужных предметов.
    • Какурэга — возможность создавать безопасные дома по всей Японии, служащие точками быстрого перемещения.
    • Додзё — тренировка союзников и повышение их боевых навыков.
    • Алтарь — увеличивает получаемый опыт.
    • Галерея — место для демонстрации доспехов и оружия, с возможностью быстрого переключения комплектов экипировки.
  • Персонализация интерьеров — выбор стиля помещений, украшение стен и полов, размещение коллекционных предметов.
  • Обитатели — союзники будут заниматься своими делами, тренироваться, отдыхать и общаться, создавая ощущение живого пространства.
  • Домашние и дикие животные — можно поселить кошек, собак, оленят, лис и других существ, открываемых через специальную игровую активность.
  • По словам разработчиков это будет "самое крутое и замысловатое убежище в истории Братства".
  • В вашем распоряжении более одного акра полностью настраиваемой земли.
  • Вы сможете разблокировать косметические элементы убежища по ходу приключения.
  • Убежище станет местом для встреч и взаимодействия с союзниками
  • Поддерживает систему прогресса
  • Игроки могут хвастаться своими наградами
  • Можно настраивать интерьер зданий убежища: тип пола, типы стен, показать броню/оружие, демонстрация картин
  • Каждый житель убежища будет обладать своей предысторией и препятствиями, которые нужно преодолеть
  • Добавление и расширение инфраструктур Убежища создает больше возможностей для разговоров между союзниками.

Ранее разработчики рассказывали о боевой системе игры, включающей режим расчленения в стиле Metal Gear Rising, продолжительности и другие интересные механики. Подробнее о них можно узнать в прошлой статье.

Механика в стиле MGR: Revengeance, режим "Новой игры+" и другие интересные детали Assassin's Creed Shadows

Релиз Assassin’s Creed Shadows запланирован на 20 марта 2025 года. Тогда игроки смогут самостоятельно построить своё убежище и использовать все его функции. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

4
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
WerGC

на негрилу надо мешок на голову надевать,а так все отлично

7
MoodyPalamon

Ты не очень умный, да? (

-5
Light of Tfuth MoodyPalamon

Он очень белый, в отличие от тебя

0
Aellie
Как стало известно, в сюжетных линиях главного героя, чернокожего самурая, будут присутствовать интимные сцены с различными персонажами.
3
ka27

mr.Pickles

совет да любовь...

1
jax baron

кто боится что постройки - займут много времени и гринда и будут занимать время, НЕ БОЙТЕСЬ К КОНЦУ ИГРЫ Акэти Мицухидэ - СОЖЁТ ВСЁ К ХЕРАМ, всё по канонону.

1
UnsophisticatedEleazar

Расказывайте уж про гриндволлы и донат. Вокруг них геймплей строится.

0
Real Slim Shady

Лучшая игра 2025 года

-1
Simple Jack

Вон сколько всего можно сделать интересного в игре, когда не пишешь 7 лет сценарий про гомиков в средние века

-5
UnsophisticatedEleazar

А чё заминусили? Сарказм распознать не можете?

-2