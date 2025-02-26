Центром нового скандала с Assassin's Creed: Shadows стал фруктовый чай

Игра выйдет 20 марта
В сети в очередной раз раскритиковали Assassin’s Creed: Shadows. В своих соцсетях компания Ubisoft напомнила геймерам о коллаборации с брендом кофе и чая MADRINAS. Производитель создал два вида напитков бабл-ти (он же бабл-чай): молочный «Клубничный матча» и фруктовый «Цветение сакуры», которые посвящены главным героям экшена — самураю Ясукэ и ниндзя Наоэ соответственно.
Комментаторы тут же нашли, к чему придраться. Они указали, что бабл-ти не имеет ничего общего с Японией, потому что его придумали на Тайване в 1980-х. А сам чай матча (он же маття) впервые появился в Китае. По мнению комментаторов, Ubisoft опять не разобралась и якобы выдаёт напитки за японские.
«Разве действие игры не происходит в Японии? Вы же знаете, что Тайвань не в Японии, да?», — @FedUpMajority;
«Вы шутите, что ли??? Я думал, у вас там есть исторические консультанты???», — @AI_EmeraldApple;
«О да, мне очень интересно, кто же те ‘’консультанты’’, которых вы взяли с улицы», — @PixelSpawnX;
«Япония. Тайвань. Одно и то же. Погодите, а вот и нет», — @bunburyoudoujp;
«Их исторический самурай — чёрный и выдуман. Их историческое оружие украдено из аниме. Их исторические японские храмы — китайские. А теперь их бабл-чай — тайваньский. На этом этапе вы уже не сможете проявить большее неуважение к Японии и японцам, даже если попытаетесь. Следующим шагом вы отложите релиз до 6 августа... (день бомбардировки Хиросимы атомной бомбой. — Прим. авт.)», — @Caelleigh1.
Другие геймеры призвали критиков не впадать в крайности в своей ненависти в адрес Shadows. Некоторые открыто высмеяли тех, кто придирается даже к таим мелочам.
«Я не понимаю ненависти по этому поводу, они [разработчики] нигде не сказали, что этот чай японский. Это просто сотрудничество в маркетинговых целях, разве им нужно было обязательно взять что-то японское, просто потому что действие игры происходит в Японии? Что за дурацкая логика?», — @matt23163;
«Держите нападки в разумных границах. Это просто сопутствующий мерч, и хотя в игре есть много чего, на что можно пожаловаться, но сейчас точно не тот случай», — @cuttflam;
«А ещё Madrinas не было в феодальной Японии, я чертовски взбешён! Зачем они [рзработчики] так сделали, моя жизнь теперь разрушена», — @0xDudeDiligence.
Shadows постоянно провоцирует недовольство игроков. Причины разные:
- темнокожий самурай Ясукэ на главных ролях и его неоднозначная историческая роль;
- фигурка с героями, вызвавшая ассоциации с атомной бомбардировкой Нагасаки;
- плагиат на концепт-артах;
- перенос релиза на 20 марта — день траура в память о теракте в токийском метро;
- толстый мальчик на официальном постере;
- реклама DLC до выхода игры;
- спелые арбузы во время цветения сакуры;
- возможность громить святилища.
Assassin’s Creed: Shadows выйдет 20 марта 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Некоторые геймеры по ошибке уже получили доступ к ранним версиям игры.
Оо, вот это была бы реальная бомба, пж убисофт, сделайте это! 😂
Когда уже все эти додики узбагоятся
ну диванные мамкины эусперты пытаются их выпилить.
По-моему они расписались в отсутствии оных когда добавили в игру Ясуке.
ты што, там же целый негр был в истории японии. которого (скорее всего) использовали в роли шута, надевая на него доспехи и угорая с нелепых попыток в японский язык
Кстати, а можно ли 10 комментов недовольных мимокроков назвать скандалом?
Зачем вы делаете компьютерную игру про Японию, если компьютерные игры не придумали в Японии?
Кажется, я знаю почему скатился юбисофт
Вообще, Джейд Реймонд - нормальная деваха. До ухода из Ubisoft при ней были выпущены Assassin’s Creed 1 и 2, Splinter Cell: Blacklist, Watch Dogs, Assassin's Creed Unity, Far Cry 4. Ну а потом она ушла в EA и основала Motive Studios, которая к слову, выпустила недавно ремейк Dead Space.
ЧАЙ?
все азиаты на одно лицо
Факты
Не знаю на что надеются эти юбики...