Центром нового скандала с Assassin's Creed: Shadows стал фруктовый чай

Игра выйдет 20 марта

В сети в очередной раз раскритиковали Assassin’s Creed: Shadows. В своих соцсетях компания Ubisoft напомнила геймерам о коллаборации с брендом кофе и чая MADRINAS. Производитель создал два вида напитков бабл-ти (он же бабл-чай): молочный «Клубничный матча» и фруктовый «Цветение сакуры», которые посвящены главным героям экшена — самураю Ясукэ и ниндзя Наоэ соответственно.

Комментаторы тут же нашли, к чему придраться. Они указали, что бабл-ти не имеет ничего общего с Японией, потому что его придумали на Тайване в 1980-х. А сам чай матча (он же маття) впервые появился в Китае. По мнению комментаторов, Ubisoft опять не разобралась и якобы выдаёт напитки за японские.

«Разве действие игры не происходит в Японии? Вы же знаете, что Тайвань не в Японии, да?», — @FedUpMajority;

«Вы шутите, что ли??? Я думал, у вас там есть исторические консультанты???», — @AI_EmeraldApple;

«О да, мне очень интересно, кто же те ‘’консультанты’’, которых вы взяли с улицы», — @PixelSpawnX;

«Япония. Тайвань. Одно и то же. Погодите, а вот и нет», — @bunburyoudoujp;

«Их исторический самурай — чёрный и выдуман. Их историческое оружие украдено из аниме. Их исторические японские храмы — китайские. А теперь их бабл-чай — тайваньский. На этом этапе вы уже не сможете проявить большее неуважение к Японии и японцам, даже если попытаетесь. Следующим шагом вы отложите релиз до 6 августа... (день бомбардировки Хиросимы атомной бомбой. — Прим. авт.)», — @Caelleigh1.

Другие геймеры призвали критиков не впадать в крайности в своей ненависти в адрес Shadows. Некоторые открыто высмеяли тех, кто придирается даже к таим мелочам.

«Я не понимаю ненависти по этому поводу, они [разработчики] нигде не сказали, что этот чай японский. Это просто сотрудничество в маркетинговых целях, разве им нужно было обязательно взять что-то японское, просто потому что действие игры происходит в Японии? Что за дурацкая логика?», — @matt23163;

«Держите нападки в разумных границах. Это просто сопутствующий мерч, и хотя в игре есть много чего, на что можно пожаловаться, но сейчас точно не тот случай», — @cuttflam;

«А ещё Madrinas не было в феодальной Японии, я чертовски взбешён! Зачем они [рзработчики] так сделали, моя жизнь теперь разрушена», — @0xDudeDiligence.

Shadows постоянно провоцирует недовольство игроков. Причины разные:

темнокожий самурай Ясукэ на главных ролях и его неоднозначная историческая роль;

фигурка с героями, вызвавшая ассоциации с атомной бомбардировкой Нагасаки;

плагиат на концепт-артах;

перенос релиза на 20 марта — день траура в память о теракте в токийском метро;

толстый мальчик на официальном постере;

реклама DLC до выхода игры;

спелые арбузы во время цветения сакуры;

возможность громить святилища.

Assassin’s Creed: Shadows выйдет 20 марта 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Некоторые геймеры по ошибке уже получили доступ к ранним версиям игры.