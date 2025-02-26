Ubisoft опубликовала список достижений для Assassin's Creed Shadows

Ubisoft предоставила еще одну информацию об Assassin's Creed Shadows. Студия заверила, что с первого дня игра будет поддерживать достижения в Steam. Кроме того, был опубликован список этих достижений.

Команда разработчиков составила этот список, чтобы охватить разнообразный игровой контент — не только основную историю, но и дополнительный контент, который игроки могут найти в мире. В результате достижения связаны с исследованием, действиями, убежищем, встречами с союзниками и многим другим.

Искусство ниндзюцу — овладейте путем синоби

Искусство кендзюцу — овладейте путем самурая

Сделайте его личным — выгравируйте свое первое оружие

Иногда — выполните кувырок при приземлении

Ридирование — это основа — избегайте конфликта, используя дышащую трость, чтобы спрятаться на мелководье

Только ваша тень — отвлекайте одного и того же врага 3 раза колокольчиками синоби

Крюк, линия и свингер — оставайтесь в воздухе, раскачиваясь с одной точки захвата крюка на другую

Акробатика — выполните прыжок веры с помощью захвата крюком

Адепт синоби — выполните свое первое убийство

Мастер синоби — убейте врага через дверь сёдзи

Невидимый — выполните 5 убийств подряд, не будучи замеченным или не вступая в бой

Убийца гигантов — убейте могущественного стража одним махом

Адепт самурая — выполните свой первый финишер в роли Ясукэ

Мастер самурая — парируйте входящий снаряд

Неудержимый — используйте стойку самурая перед выполнением добивания на враге

Это Япония, на самом деле — пните врага с высоты

Overdesign III — выполните добивание на враге, который одновременно отравлен и ошеломлен

Заключительное слушание — немедленно уберите оружие в ножны после того, как враг умрет от кровотечения

Приключенец — выстрелите врагу в колено стрелой

Испытай свою мощь — победите последнего врага на турнире

Древняя расхитительница гробниц — завершите свой первый кофун

Хорошая форма — завершите свое первое ката

Мастер дзен — завершите все кудзи-кири

Редкое явление — завершите все легендарные суми-э

Sole Sanctum — разблокируйте убежище

В погоне за утром — добавьте суми-э в убежище

Против дерева и камня — полностью улучшите здание в убежище

Все выигрывают! – Приютите питомца

Счастливое место – Достигните самой высокой точки на карте

Искатель следа – Посетите каждую провинцию на карте

Разведывательная миссия – Соберите информацию с помощью разведчика

Не могли бы вы? – Выполните контракт в каждой провинции

Кроме того, мы сможем получить 22 скрытых достижения. На данный момент Ubisoft представила их названия, которые не содержат спойлеров. Вот эти достижения:

Спойлер

Пролог

Возникновение новой лиги

Исполнение клятвы

Падение Синбакуфу

Эпилог

Цветок смерти

Вор

Мастер токсинов

Нетерпеливый убийца

Ронин

Воин-монах

Меткий стрелок

Создайте свою лигу

Передовая часть стаи

Лучше, чем ведро

Безграничный

В случае неприятностей

Самозашитый шов

Прыжок неудачи

Смертельное напоминание

Коллекционер

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Assassin's Creed Shadows будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X | S с 20 марта этого года.