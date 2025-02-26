ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.2 861 оценка

Ubisoft опубликовала список достижений для Assassin's Creed Shadows

monk70
Новости

Ubisoft предоставила еще одну информацию об Assassin's Creed Shadows. Студия заверила, что с первого дня игра будет поддерживать достижения в Steam. Кроме того, был опубликован список этих достижений.

Команда разработчиков составила этот список, чтобы охватить разнообразный игровой контент — не только основную историю, но и дополнительный контент, который игроки могут найти в мире. В результате достижения связаны с исследованием, действиями, убежищем, встречами с союзниками и многим другим.

  • Искусство ниндзюцу — овладейте путем синоби
  • Искусство кендзюцу — овладейте путем самурая
  • Сделайте его личным — выгравируйте свое первое оружие
  • Иногда — выполните кувырок при приземлении
  • Ридирование — это основа — избегайте конфликта, используя дышащую трость, чтобы спрятаться на мелководье
  • Только ваша тень — отвлекайте одного и того же врага 3 раза колокольчиками синоби
  • Крюк, линия и свингер — оставайтесь в воздухе, раскачиваясь с одной точки захвата крюка на другую
  • Акробатика — выполните прыжок веры с помощью захвата крюком
  • Адепт синоби — выполните свое первое убийство
  • Мастер синоби — убейте врага через дверь сёдзи
  • Невидимый — выполните 5 убийств подряд, не будучи замеченным или не вступая в бой
  • Убийца гигантов — убейте могущественного стража одним махом
  • Адепт самурая — выполните свой первый финишер в роли Ясукэ
  • Мастер самурая — парируйте входящий снаряд
  • Неудержимый — используйте стойку самурая перед выполнением добивания на враге
  • Это Япония, на самом деле — пните врага с высоты
  • Overdesign III — выполните добивание на враге, который одновременно отравлен и ошеломлен
  • Заключительное слушание — немедленно уберите оружие в ножны после того, как враг умрет от кровотечения
  • Приключенец — выстрелите врагу в колено стрелой
  • Испытай свою мощь — победите последнего врага на турнире
  • Древняя расхитительница гробниц — завершите свой первый кофун
  • Хорошая форма — завершите свое первое ката
  • Мастер дзен — завершите все кудзи-кири
  • Редкое явление — завершите все легендарные суми-э
  • Sole Sanctum — разблокируйте убежище
  • В погоне за утром — добавьте суми-э в убежище
  • Против дерева и камня — полностью улучшите здание в убежище
  • Все выигрывают! – Приютите питомца
  • Счастливое место – Достигните самой высокой точки на карте
  • Искатель следа – Посетите каждую провинцию на карте
  • Разведывательная миссия – Соберите информацию с помощью разведчика
  • Не могли бы вы? – Выполните контракт в каждой провинции

Кроме того, мы сможем получить 22 скрытых достижения. На данный момент Ubisoft представила их названия, которые не содержат спойлеров. Вот эти достижения:

Спойлер
  • Пролог
  • Возникновение новой лиги
  • Исполнение клятвы
  • Падение Синбакуфу
  • Эпилог
  • Цветок смерти
  • Вор
  • Мастер токсинов
  • Нетерпеливый убийца
  • Ронин
  • Воин-монах
  • Меткий стрелок
  • Создайте свою лигу
  • Передовая часть стаи
  • Лучше, чем ведро
  • Безграничный
  • В случае неприятностей
  • Самозашитый шов
  • Прыжок неудачи
  • Смертельное напоминание
  • Коллекционер
  • Заставил вас посмотреть

Assassin's Creed Shadows будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X | S с 20 марта этого года.

-8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Генерал Анатолий
Приключенец — выстрелите врагу в колено стрелой

А еще не было скандала, что они сделали отсылку на Скайрим?

4
djjack

Ну, если б вместо "врагу" было б "японцу", то уже бы был XD

2
sa1958

Ок.

0
Real Slim Shady

Эх, были бы яйца у Ubisoft, они бы добавили достижения высмеющивающие страну восходящего солнца. Почему индустрия игр стала такой соевой, разочарован.

0
My life is a game

Ого, ну в целом нормально
Надеюсь в стиме сразу будут, хочу попробовать 100% выбить

UPD. они там будут

-3
djjack

С первого дня в Стиме у неё это было указано, Вы не обращали внимания просто :)

1
Snake Snaake Snaaaaaake

СКАНДАААААААААААААЛ!!!

-4