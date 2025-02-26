Ubisoft опубликовала список достижений для Assassin's Creed Shadows

Ubisoft предоставила еще одну информацию об Assassin's Creed Shadows. Студия заверила, что с первого дня игра будет поддерживать достижения в Steam. Кроме того, был опубликован список этих достижений.
Команда разработчиков составила этот список, чтобы охватить разнообразный игровой контент — не только основную историю, но и дополнительный контент, который игроки могут найти в мире. В результате достижения связаны с исследованием, действиями, убежищем, встречами с союзниками и многим другим.
- Искусство ниндзюцу — овладейте путем синоби
- Искусство кендзюцу — овладейте путем самурая
- Сделайте его личным — выгравируйте свое первое оружие
- Иногда — выполните кувырок при приземлении
- Ридирование — это основа — избегайте конфликта, используя дышащую трость, чтобы спрятаться на мелководье
- Только ваша тень — отвлекайте одного и того же врага 3 раза колокольчиками синоби
- Крюк, линия и свингер — оставайтесь в воздухе, раскачиваясь с одной точки захвата крюка на другую
- Акробатика — выполните прыжок веры с помощью захвата крюком
- Адепт синоби — выполните свое первое убийство
- Мастер синоби — убейте врага через дверь сёдзи
- Невидимый — выполните 5 убийств подряд, не будучи замеченным или не вступая в бой
- Убийца гигантов — убейте могущественного стража одним махом
- Адепт самурая — выполните свой первый финишер в роли Ясукэ
- Мастер самурая — парируйте входящий снаряд
- Неудержимый — используйте стойку самурая перед выполнением добивания на враге
- Это Япония, на самом деле — пните врага с высоты
- Overdesign III — выполните добивание на враге, который одновременно отравлен и ошеломлен
- Заключительное слушание — немедленно уберите оружие в ножны после того, как враг умрет от кровотечения
- Приключенец — выстрелите врагу в колено стрелой
- Испытай свою мощь — победите последнего врага на турнире
- Древняя расхитительница гробниц — завершите свой первый кофун
- Хорошая форма — завершите свое первое ката
- Мастер дзен — завершите все кудзи-кири
- Редкое явление — завершите все легендарные суми-э
- Sole Sanctum — разблокируйте убежище
- В погоне за утром — добавьте суми-э в убежище
- Против дерева и камня — полностью улучшите здание в убежище
- Все выигрывают! – Приютите питомца
- Счастливое место – Достигните самой высокой точки на карте
- Искатель следа – Посетите каждую провинцию на карте
- Разведывательная миссия – Соберите информацию с помощью разведчика
- Не могли бы вы? – Выполните контракт в каждой провинции
Кроме того, мы сможем получить 22 скрытых достижения. На данный момент Ubisoft представила их названия, которые не содержат спойлеров. Вот эти достижения:
- Пролог
- Возникновение новой лиги
- Исполнение клятвы
- Падение Синбакуфу
- Эпилог
- Цветок смерти
- Вор
- Мастер токсинов
- Нетерпеливый убийца
- Ронин
- Воин-монах
- Меткий стрелок
- Создайте свою лигу
- Передовая часть стаи
- Лучше, чем ведро
- Безграничный
- В случае неприятностей
- Самозашитый шов
- Прыжок неудачи
- Смертельное напоминание
- Коллекционер
- Заставил вас посмотреть
Assassin's Creed Shadows будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X | S с 20 марта этого года.
А еще не было скандала, что они сделали отсылку на Скайрим?
Ну, если б вместо "врагу" было б "японцу", то уже бы был XD
Ок.
Эх, были бы яйца у Ubisoft, они бы добавили достижения высмеющивающие страну восходящего солнца. Почему индустрия игр стала такой соевой, разочарован.
Ого, ну в целом нормально
Надеюсь в стиме сразу будут, хочу попробовать 100% выбить
UPD. они там будут
С первого дня в Стиме у неё это было указано, Вы не обращали внимания просто :)
СКАНДАААААААААААААЛ!!!