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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.8 493 оценки

Ubisoft представила реплику шлема Ясукэ из Assassin's Creed: Shadows

Simple Jack
Новости

Компания Ubisoft представила полноразмерную реплику шлема Ясукэ из Assassin's Creed: Shadows. Всего выпустят 2 тыс. копий — стоимость одного аксессуара составит $749 (свыше 66 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без учета налогов).

Копия шлема темнокожего самурая Ясукэ выполнена в масштабе 1 к 1. Высокодетализированная реплика оснащена съемной лицевой панелью и тканевыми шнурами в стиле Кабуто. Первые поставки начнутся в четвертом квартале 2024 года.

Assassin's Creed: Shadows выйдет 15 ноября 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series. В новинке появятся русские субтитры и интерфейс. В цифровых магазинах уже сейчас можно оформить предзаказ игры.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Igrohronik

В те времена ну не было чернокожих самураев, бред...😏

7
Agentdead

++ поэтому не буду игру покупать, пусть переделывают бездари.

2
Ой извините

"Почувствуй себя черным гаспадзином"

3
Eios

Пусть лучше введут в игру функцию харакири нигге на старте, а дальше играть за азиаточку xD

1