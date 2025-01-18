В Assassin's Creed Shadows полностью переработали систему исследования открытого мира

Ubisoft рассказала об обновлённой системе исследования открытого мира в Assassin's Creed Shadows, которая обещает больше самостоятельности и меньше мусора на карте. Вместо множества маркеров и иконок игроки смогут сами искать ключевую информацию, изучая открытый мир, общаясь с персонажами, а также используя новые геймплейные механики.

В Assassin's Creed Shadows акцент будет сделан на самостоятельное исследование мира. На старте карты будут содержать только общую информацию: названия регионов и приблизительные намёки на интересные места. Для открытия более точных деталей потребуется исследовать местность, общаться с NPC или использовать своих шпионов.

Один из ключевых нововведений — система разведчиков. По мере продвижения игроки смогут нанимать скаутов, которые будут отправляться вперёд, чтобы раскрывать местоположения целей или подсказок для выполнения заданий.

Ubisoft переработала одну из знаковых функций серии — вышки с синхронизацией точек интереса на карте. Теперь на карте больше не будет появляться тонна «мусорных» иконок, вместо этого игра будет указывать только самые важные точки, которые игрок может вручную отметить и добавить в компас. Это даёт больше свободы в поиске следующего приключения.

Ещё одно важное изменение касается компаньона-орла, которого не будет в этой части Assassin’s Creed. Вместо этого игрокам придётся самим искать высокие точки для осмотра местности и вручную отмечать врагов, ресурсы и другие важные элементы.

Новые механики и инструменты

Убежища: Безопасные точки для быстрого перемещения, пополнения припасов и управления союзниками.

Безопасные точки для быстрого перемещения, пополнения припасов и управления союзниками. Доска целей: Визуальный журнал заданий, который открывает подсказки о новых персонажах и миссиях. Игроки могут либо самостоятельно разгадывать их, либо отправлять шпионов на поиски.

Визуальный журнал заданий, который открывает подсказки о новых персонажах и миссиях. Игроки могут либо самостоятельно разгадывать их, либо отправлять шпионов на поиски. Pathfinder: Инструмент для более точной навигации. Когда цель отмечена на карте, игроки могут использовать «путеводитель», чтобы увидеть оптимальный маршрут до неё прямо на земле, что особенно полезно при наличии труднопроходимых участков.

Ubisoft изначально планировала выпустить Assassin's Creed Shadows 14 февраля, но релиз пересли на 20 марта 2025 года, чтобы довести техническое состояние проекта до совершенства. Игра будет доступна на ПК в Steam, а также на PlayStation 5 и консолях Xbox Series.

Обновлённые механики исследования делают Shadows одним из самых амбициозных проектов серии. Меньше подсказок, больше самостоятельности — похоже, фанатов ждёт уникальный опыт открытого мира.