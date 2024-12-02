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Assassin's Creed: Shadows 14.02.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 704 оценки

В серии Assassin's Creed появится новая вступительная заставка

butcher69
Новости

С релиза Assassin's Creed Shadows в серии появится новая вступительная заставка, о которой рассказал исполнительный продюсер франшизы Марк-Алексис Коте в интервью YouTube-каналу BAFTA. Увидеть её можно на моменте 19:42.

Эта двадцатисекундная заставка представляет собой череду ключевых персонажей-ассассинов, знакомых фанатам серии. Однако в списке героев отсутствует Джейкоб Фрай из Assassin's Creed Syndicate, что вызвало вопросы среди поклонников. Зато в заставке нашлось место для Авелины де Гранпре из игры Liberation.

Новая заставка станет частью всех последующих игр франшизы. Её дебют состоится в Shadows, релиз которой перенесли с 15 ноября 2024 года на 14 февраля 2025 года. Это решение было принято для дополнительной полировки проекта. В этот день игра будет доступна на всех основных платформах, включая Steam.

-25
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Wolfenstein

10 нигеров самураев из 10

14
My life is a game

Прикольно,только может дела по важнее есть, чем это?

10
OPen man

ну все. теперь это совсем другая игра. теперь можно у этой компании начать покупать игры. ведь они полностью все исправили.

3
saiditsme

Я сплю и вижу какой-то безумный сон? Новая заставка это предмет для представления, обсуждения? Я может пропустил начало ядерного апокалипсиса и уже в аду нахожусь? Что вообще с этим миром происходит?

2
selfreaver

Представили на сколько там всё плохо, что они упомянули заставку? :D

2
Nell_0071

Вот чего не видел, так чёрных самураев. Знаете, это, по ходу, из того разряда: «Ты приёмный».

0
Alex Sand0r

Выступлю в роли адвоката дьявола. Все-таки игра - это художественное произведение и допускает вымысел. Например, никто же не возмущается расой Ису и их артефактами, вокруг которых крутится весь сюжет серии. А Ису и Частицы Эдема точно никогда не существовали. А вот афросамурай при определенных обстоятельствах вполне мог быть. Действие игры происходит в конце XVI века. К тому времени с Японией уже довольно активно торговали португальцы, которые уже больше 100 лет грабили Африку и угоняли местное население в рабство. И я вполне допускаю, что в Японии могло быть некоторое количество негров. И почему бы одному из них не стать воином? С другой стороны, как Ubisoft покажет это в игре? Как NPC будут реагировать на чернокожего персонажа? Будут ли другие негры в игре и сколько их будет? Если честно, я немного разочарован в людях, которые критикуют вымышленную игру за вымышленного афросамурая. Они плохо знают историю своей страны. Почему-то никто не знает, что в середине XVIII века главным военным инженером русской армии в чине генерал-аншефа был самый натуральный негр. Более того, у него было отчество Петрович, потому что он был приемным сыном Петра I. Это был прадед А.С. Пушкина. И зная историю Абрама Петровича Ганнибала, которая является доказанным историческим фактом, я не вижу причин возмущаться вымышленным персонажем в вымышленной игре. Вот если они Нобунагу сделаю негром, тогда появится повод для недовольства.

1
Nell_0071 Alex Sand0r

Да ладно тебе, почему бы и не покритиковать? «Одиссея» и «Истоки» тоже художественные, но тем не менее много с реальными персонажами схватки и прочие события происходят. Да, немного в другом ключе, ибо это Юбики и к этому надо привыкнуть.

0
Alex Sand0r Nell_0071

Не знаю, все-таки, хочется видеть более адекватную и аргументированную критику. А не просто вопли, что Ubisoft - фекальная масса. Например, очень любят критиковать последних ассасинов за гринд. Но вот я что-то не припомню, чтобы он был обязательным. Может быть, это у меня стиль игры такой - я люблю исследовать карту, проходить побочки и не пользуюсь быстрым перемещением, поэтому у меня и не возникало каких-то особых проблем с накоплением ресурсов, хотя в "Истоках" в какой-то момент тоже заманался за крокодилами бегать, но сделал перерыв на пару дней и дальше играл с удовольствием. Критиковать за исторические неточности, вроде афросамураев, тоже глупо. Например, все любят Black Flag, но почему-то никто не возмущается тем, что такой корабль как "Галка" просто не мог существовать. А греки в "Одиссее" сражаются не фалангами, как было на самом деле, а просто толпой на толпу. Серию Far Cry критиковали за вышки. Но если меня не подводит память, в 3-ей и 4-ой частях обязательно было забираться только на одну вышку. Хочешь открыть карту и получить бесплатное оружие, карабкайся на вышку, не хочешь лезть - играй без карты. Будет сложнее, но вполне проходимо. Если честно, читая многих местных комментаторов, хочется задать им вопрос. Вас что, заставляют играть в игры от Ubisoft? Это задание для ЕГЭ? Или уведомление через "Госуслуги" приходит? Вот я обожаю старенькую трилогию про Пески Времени и периодически ее перепрохожу. Но мне не нравятся "Принц Персии" 2008 года и "Забытые пески" и я в них просто не играю.

0
Max Rolens

Вы извините... но кому это д*** сдалось после все, что уже было, но нечего... потратим еще 200 миллионов. Провалов много не бывает :D

0
Rightzel

Как по мне, заставка в AC : Mirage с золотыми "фигурками" ключевых персонажей смотрится лучше.

0
sergeu78

19:42-20:08. 26 секунд

0
TRADS80

Более абсурдного перса чем афросамурай в серии ассассин крид ещё не было.

0
sergeu78

А то, что Чарльз Диккенс, Александр Грейам Белл, Чарльз Дарвин, Карл Маркс, Флоренс Найтингейл, Артур Конан Дойл, Бенджамин Дизраэли, Королева Виктория дружат с ассассинами в игре Assassin’s Creed Syndicate ничего абсурдного видимо нет:)

1
DanteNefelimSparda

Заставка - то, о чём надо думать игре, когда её пришлось переносить из-за критики. Ага, Ubisoft, у вас последний шанс, если игра будет провалом - вы имеете все шансы кануть в лету,уверен, в игру вложены коллосальные ресурсы для студии.

-1