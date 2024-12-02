В серии Assassin's Creed появится новая вступительная заставка

С релиза Assassin's Creed Shadows в серии появится новая вступительная заставка, о которой рассказал исполнительный продюсер франшизы Марк-Алексис Коте в интервью YouTube-каналу BAFTA. Увидеть её можно на моменте 19:42.

Эта двадцатисекундная заставка представляет собой череду ключевых персонажей-ассассинов, знакомых фанатам серии. Однако в списке героев отсутствует Джейкоб Фрай из Assassin's Creed Syndicate, что вызвало вопросы среди поклонников. Зато в заставке нашлось место для Авелины де Гранпре из игры Liberation.

Новая заставка станет частью всех последующих игр франшизы. Её дебют состоится в Shadows, релиз которой перенесли с 15 ноября 2024 года на 14 февраля 2025 года. Это решение было принято для дополнительной полировки проекта. В этот день игра будет доступна на всех основных платформах, включая Steam.