В серии Assassin's Creed появится новая вступительная заставка

С релиза Assassin's Creed Shadows в серии появится новая вступительная заставка, о которой рассказал исполнительный продюсер франшизы Марк-Алексис Коте в интервью YouTube-каналу BAFTA. Увидеть её можно на моменте 19:42.
Эта двадцатисекундная заставка представляет собой череду ключевых персонажей-ассассинов, знакомых фанатам серии. Однако в списке героев отсутствует Джейкоб Фрай из Assassin's Creed Syndicate, что вызвало вопросы среди поклонников. Зато в заставке нашлось место для Авелины де Гранпре из игры Liberation.
Новая заставка станет частью всех последующих игр франшизы. Её дебют состоится в Shadows, релиз которой перенесли с 15 ноября 2024 года на 14 февраля 2025 года. Это решение было принято для дополнительной полировки проекта. В этот день игра будет доступна на всех основных платформах, включая Steam.
10 нигеров самураев из 10
Прикольно,только может дела по важнее есть, чем это?
ну все. теперь это совсем другая игра. теперь можно у этой компании начать покупать игры. ведь они полностью все исправили.
Я сплю и вижу какой-то безумный сон? Новая заставка это предмет для представления, обсуждения? Я может пропустил начало ядерного апокалипсиса и уже в аду нахожусь? Что вообще с этим миром происходит?
Представили на сколько там всё плохо, что они упомянули заставку? :D
Вот чего не видел, так чёрных самураев. Знаете, это, по ходу, из того разряда: «Ты приёмный».
Выступлю в роли адвоката дьявола. Все-таки игра - это художественное произведение и допускает вымысел. Например, никто же не возмущается расой Ису и их артефактами, вокруг которых крутится весь сюжет серии. А Ису и Частицы Эдема точно никогда не существовали. А вот афросамурай при определенных обстоятельствах вполне мог быть. Действие игры происходит в конце XVI века. К тому времени с Японией уже довольно активно торговали португальцы, которые уже больше 100 лет грабили Африку и угоняли местное население в рабство. И я вполне допускаю, что в Японии могло быть некоторое количество негров. И почему бы одному из них не стать воином? С другой стороны, как Ubisoft покажет это в игре? Как NPC будут реагировать на чернокожего персонажа? Будут ли другие негры в игре и сколько их будет? Если честно, я немного разочарован в людях, которые критикуют вымышленную игру за вымышленного афросамурая. Они плохо знают историю своей страны. Почему-то никто не знает, что в середине XVIII века главным военным инженером русской армии в чине генерал-аншефа был самый натуральный негр. Более того, у него было отчество Петрович, потому что он был приемным сыном Петра I. Это был прадед А.С. Пушкина. И зная историю Абрама Петровича Ганнибала, которая является доказанным историческим фактом, я не вижу причин возмущаться вымышленным персонажем в вымышленной игре. Вот если они Нобунагу сделаю негром, тогда появится повод для недовольства.
Да ладно тебе, почему бы и не покритиковать? «Одиссея» и «Истоки» тоже художественные, но тем не менее много с реальными персонажами схватки и прочие события происходят. Да, немного в другом ключе, ибо это Юбики и к этому надо привыкнуть.
Не знаю, все-таки, хочется видеть более адекватную и аргументированную критику. А не просто вопли, что Ubisoft - фекальная масса. Например, очень любят критиковать последних ассасинов за гринд. Но вот я что-то не припомню, чтобы он был обязательным. Может быть, это у меня стиль игры такой - я люблю исследовать карту, проходить побочки и не пользуюсь быстрым перемещением, поэтому у меня и не возникало каких-то особых проблем с накоплением ресурсов, хотя в "Истоках" в какой-то момент тоже заманался за крокодилами бегать, но сделал перерыв на пару дней и дальше играл с удовольствием. Критиковать за исторические неточности, вроде афросамураев, тоже глупо. Например, все любят Black Flag, но почему-то никто не возмущается тем, что такой корабль как "Галка" просто не мог существовать. А греки в "Одиссее" сражаются не фалангами, как было на самом деле, а просто толпой на толпу. Серию Far Cry критиковали за вышки. Но если меня не подводит память, в 3-ей и 4-ой частях обязательно было забираться только на одну вышку. Хочешь открыть карту и получить бесплатное оружие, карабкайся на вышку, не хочешь лезть - играй без карты. Будет сложнее, но вполне проходимо. Если честно, читая многих местных комментаторов, хочется задать им вопрос. Вас что, заставляют играть в игры от Ubisoft? Это задание для ЕГЭ? Или уведомление через "Госуслуги" приходит? Вот я обожаю старенькую трилогию про Пески Времени и периодически ее перепрохожу. Но мне не нравятся "Принц Персии" 2008 года и "Забытые пески" и я в них просто не играю.
Вы извините... но кому это д*** сдалось после все, что уже было, но нечего... потратим еще 200 миллионов. Провалов много не бывает :D
Как по мне, заставка в AC : Mirage с золотыми "фигурками" ключевых персонажей смотрится лучше.
19:42-20:08. 26 секунд
Более абсурдного перса чем афросамурай в серии ассассин крид ещё не было.
А то, что Чарльз Диккенс, Александр Грейам Белл, Чарльз Дарвин, Карл Маркс, Флоренс Найтингейл, Артур Конан Дойл, Бенджамин Дизраэли, Королева Виктория дружат с ассассинами в игре Assassin’s Creed Syndicate ничего абсурдного видимо нет:)
Заставка - то, о чём надо думать игре, когда её пришлось переносить из-за критики. Ага, Ubisoft, у вас последний шанс, если игра будет провалом - вы имеете все шансы кануть в лету,уверен, в игру вложены коллосальные ресурсы для студии.