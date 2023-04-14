Empress взломала Assassin's Creed: Valhalla Complete Edition ©

Сегодня завершился бета-тест кряка для Assassin's Creed: Valhalla Complete Edition и Empress выпустила официальный релиз взлома. Игра была защищена Denuvo v.15 + VMProtect + Uplay r2 + Custom.

Кроме того, Empress сообщила, что ее взлом, в отличии от лицензионной версии игры, делает Discovery Tour доступным полностью в оффлайн-режиме и не требует подключения к серверам Ubisoft. Помимо этого, Empress, как и обещала, выпустила кряк отдельно, чтобы людям не требовалось скачивать полное ISO игры, если у них уже имелся дистрибутив игры.

Следующим взломом, скорее всего, станет Resident Evil 4 Remake.