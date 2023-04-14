Empress взломала Assassin's Creed: Valhalla Complete Edition

Сегодня завершился бета-тест кряка для Assassin's Creed: Valhalla Complete Edition и Empress выпустила официальный релиз взлома. Игра была защищена Denuvo v.15 + VMProtect + Uplay r2 + Custom.
Кроме того, Empress сообщила, что ее взлом, в отличии от лицензионной версии игры, делает Discovery Tour доступным полностью в оффлайн-режиме и не требует подключения к серверам Ubisoft. Помимо этого, Empress, как и обещала, выпустила кряк отдельно, чтобы людям не требовалось скачивать полное ISO игры, если у них уже имелся дистрибутив игры.
Следующим взломом, скорее всего, станет Resident Evil 4 Remake.
Ну вот и лучшая версия игры, на очереди Резик 4
Ну тут хоть срок взлома был не долгим, хотя сама игра давно не актуальна.
Учитывая что это один из последних Assassin's Creed, которые Юбисрофт еще не привязали на онлайн-поводок к своим серверам (последним таковым скорее всего станет Mirage) - грех было ей не доломать его для коллекции, тем более все предыдущие части взломаны полные версии игры со всеми крупными DLC.
Так кто играть то будет в эту игру?
Атомик харт и резик 4 нам нужен, а это и потерпеть могло
Ок