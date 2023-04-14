Assassin's Creed: Valhalla 10.11.2020
7.4 2 284 оценки

Empress взломала Assassin's Creed: Valhalla Complete Edition

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AceTheKing
Новости

Сегодня завершился бета-тест кряка для Assassin's Creed: Valhalla Complete Edition и Empress выпустила официальный релиз взлома. Игра была защищена Denuvo v.15 + VMProtect + Uplay r2 + Custom.

Кроме того, Empress сообщила, что ее взлом, в отличии от лицензионной версии игры, делает Discovery Tour доступным полностью в оффлайн-режиме и не требует подключения к серверам Ubisoft. Помимо этого, Empress, как и обещала, выпустила кряк отдельно, чтобы людям не требовалось скачивать полное ISO игры, если у них уже имелся дистрибутив игры.

Следующим взломом, скорее всего, станет Resident Evil 4 Remake.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Freemanyz

Ну вот и лучшая версия игры, на очереди Резик 4

5
hamshut

Ну тут хоть срок взлома был не долгим, хотя сама игра давно не актуальна.

3
AceTheKing

Учитывая что это один из последних Assassin's Creed, которые Юбисрофт еще не привязали на онлайн-поводок к своим серверам (последним таковым скорее всего станет Mirage) - грех было ей не доломать его для коллекции, тем более все предыдущие части взломаны полные версии игры со всеми крупными DLC.

3
МАХАН МАХАНОВИЧ

Так кто играть то будет в эту игру?

-1
Уильям Аркетт

Атомик харт и резик 4 нам нужен, а это и потерпеть могло

-2
Scorpion_GamePlay

Ок

-2