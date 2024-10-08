Игроки обнаружили, что Assassin's Creed: Valhalla получила поддержку достижений Steam

После запуска ниже ожидаемого для своих последних игр, Ubisoft, похоже, окончательно возвращается в Steam, включая запуск своих игр с первого дня на платформе Valve.

Теперь, похоже, компания также планирует обновить свои старые игры в Steam. Как отметили игроки, Assassin's Creed Valhalla, первоначально выпущенная в 2022 году на этой платформе, была обновлена ​​сегодня в базе данных Steam с добавлением достижений для игры.

Достижения пока не активны, но на странице игры уже указано, что она поддерживает эту функцию, а это значит, что она должна официально появиться в Steam совсем скоро. К сожалению, на данный момент не известно, будут ли достижения разблокированы задним числом для тех, кто уже завершил игру.

Помимо достижений для Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft уже объявила, что также выпустит Assassin's Creed Mirage в Steam в течение этого месяца, Star Wars Outlaws в ноябре и Assassin's Creed Shadows в феврале 2025 года вместе с другими платформами.