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Assassin's Creed: Valhalla 10.11.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
7.9 4 226 оценок

Игроки обнаружили, что Assassin's Creed: Valhalla получила поддержку достижений Steam

monk70
Новости

После запуска ниже ожидаемого для своих последних игр, Ubisoft, похоже, окончательно возвращается в Steam, включая запуск своих игр с первого дня на платформе Valve.

Теперь, похоже, компания также планирует обновить свои старые игры в Steam. Как отметили игроки, Assassin's Creed Valhalla, первоначально выпущенная в 2022 году на этой платформе, была обновлена ​​сегодня в базе данных Steam с добавлением достижений для игры.

Достижения пока не активны, но на странице игры уже указано, что она поддерживает эту функцию, а это значит, что она должна официально появиться в Steam совсем скоро. К сожалению, на данный момент не известно, будут ли достижения разблокированы задним числом для тех, кто уже завершил игру.

Помимо достижений для Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft уже объявила, что также выпустит Assassin's Creed Mirage в Steam в течение этого месяца, Star Wars Outlaws в ноябре и Assassin's Creed Shadows в феврале 2025 года вместе с другими платформами.

50
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Jensen

Долго сопротивлялись, но Габен победил.

33
Alamut95

Еще бы свой поганый лаунчер отвязали от игр и удалили бы из них (которым уже не первый год) дерьнуво.

21
ilyakingcud

Насчет лаунчера реально беда, бывали проблемы тупо из за их юбисофт стор, и вальгалла и одиссея не запускались

-3
digitalkid ilyakingcud

Там отдельная ржака например со Splinter Cell: Blacklist, который в стиме из-за юбилончера просто не запускается))

1
cthulhu42 ilyakingcud

Брейкпоинт вообще не запускался одно время через их лаунчер. Фанаты главное смогли придумать как с этим бороться, а великая Юби вообще не вдупляла.

1
pavloalex

Steam всем показал, кто в игровой индустрии главный!)

3
Sayman95

Там на протяжении всего существовании игры в стиме люди каждый день писали чтобы добавили достижения

0
Lyс

Дежавю. Кажется я видел эту новость пару часов назад

2
антон фекалис

я тоже

0
DrunkManiac

Давно пылилась в библиотеке и ждала своего часа, а теперь дополнительная мотивация появилась)

1
Denis Kyokushin
После запуска ниже ожидаемого для своих последних игр, Ubisoft, похоже, окончательно возвращается в Steam, включая запуск своих игр с первого дня на платформе Valve.

Так предупреждали же, что если из Стима уйдёте, покупать не будут.

0
Владимир Губайдуллин

Наконец то,можно и перепройти

0
Nell_0071

Да ё-маё, я игру за 150+ часов прошел, там теперь букет из достижений будет, будто бы я взломал, не хорошо, ска! 🤬

0
cthulhu42

Если их игры всё равно через их говёный лаунчер будут работать, то вообще пофиг где они там хотят выпускать. Лаунчер свой выкиньте на помойку уже.

0
AndySystem

Поставил сложность на максимум - так жопа не горела даже в SCUM)))

0
антон фекалис

любители атсассина негодуют! им нужно выдрочить все ачивки в конвеере

-3
OculusMortem

Как раз таки любителям АС по кайфу.

5
tesla707

В целом Вальгалла мне понравилась. Если ценник будет гуманный, то может быть и куплю.
А так, прям вот отталкивает наличие дерьмуво, в большей степени из-за этого не покупаю игры. Просто принципиальная позиция - не хочу делать продажи рарабам, которые используют эту защиту.

-7
ilyakingcud

Не совсем понятно. Это как?
Звучит на уровне "Не хочу делать продажи разрабам, которые используют движок Анреал Энджин"
Если ты все равно покупать собрался, то какая разница есть денуво или нет

5
Fraips

Больше звучит как "Не хочу платить деньги разрабам,потому что они тоже хотят зарабатывать деньги"

4
Майкл Скотт

Жаль что игра мусор

-8