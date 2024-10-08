Игроки обнаружили, что Assassin's Creed: Valhalla получила поддержку достижений Steam

После запуска ниже ожидаемого для своих последних игр, Ubisoft, похоже, окончательно возвращается в Steam, включая запуск своих игр с первого дня на платформе Valve.
Теперь, похоже, компания также планирует обновить свои старые игры в Steam. Как отметили игроки, Assassin's Creed Valhalla, первоначально выпущенная в 2022 году на этой платформе, была обновлена сегодня в базе данных Steam с добавлением достижений для игры.
Достижения пока не активны, но на странице игры уже указано, что она поддерживает эту функцию, а это значит, что она должна официально появиться в Steam совсем скоро. К сожалению, на данный момент не известно, будут ли достижения разблокированы задним числом для тех, кто уже завершил игру.
Помимо достижений для Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft уже объявила, что также выпустит Assassin's Creed Mirage в Steam в течение этого месяца, Star Wars Outlaws в ноябре и Assassin's Creed Shadows в феврале 2025 года вместе с другими платформами.
Долго сопротивлялись, но Габен победил.
Еще бы свой поганый лаунчер отвязали от игр и удалили бы из них (которым уже не первый год) дерьнуво.
Насчет лаунчера реально беда, бывали проблемы тупо из за их юбисофт стор, и вальгалла и одиссея не запускались
Там отдельная ржака например со Splinter Cell: Blacklist, который в стиме из-за юбилончера просто не запускается))
Брейкпоинт вообще не запускался одно время через их лаунчер. Фанаты главное смогли придумать как с этим бороться, а великая Юби вообще не вдупляла.
Steam всем показал, кто в игровой индустрии главный!)
Там на протяжении всего существовании игры в стиме люди каждый день писали чтобы добавили достижения
Дежавю. Кажется я видел эту новость пару часов назад
я тоже
Давно пылилась в библиотеке и ждала своего часа, а теперь дополнительная мотивация появилась)
Так предупреждали же, что если из Стима уйдёте, покупать не будут.
Наконец то,можно и перепройти
Да ё-маё, я игру за 150+ часов прошел, там теперь букет из достижений будет, будто бы я взломал, не хорошо, ска! 🤬
Если их игры всё равно через их говёный лаунчер будут работать, то вообще пофиг где они там хотят выпускать. Лаунчер свой выкиньте на помойку уже.
Поставил сложность на максимум - так жопа не горела даже в SCUM)))
любители атсассина негодуют! им нужно выдрочить все ачивки в конвеере
Как раз таки любителям АС по кайфу.
В целом Вальгалла мне понравилась. Если ценник будет гуманный, то может быть и куплю.
А так, прям вот отталкивает наличие дерьмуво, в большей степени из-за этого не покупаю игры. Просто принципиальная позиция - не хочу делать продажи рарабам, которые используют эту защиту.
Не совсем понятно. Это как?
Звучит на уровне "Не хочу делать продажи разрабам, которые используют движок Анреал Энджин"
Если ты все равно покупать собрался, то какая разница есть денуво или нет
Больше звучит как "Не хочу платить деньги разрабам,потому что они тоже хотят зарабатывать деньги"
Жаль что игра мусор