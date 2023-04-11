Assassin's Creed: Valhalla 10.11.2020
7.4 2 266 оценок

Следующей взломанной игрой EMPRESS станет Assassin's Creed Valhalla - Complete Edition

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2BLaraSex
Новости

Девушка-хакер EMPRESS сообщила в своем Телеграм-канале, что следующей игрой, которую она взломает, станет Assassin's Creed Valhalla - Complete Edition. Кряк для игры практически завершён и уже совсем скоро начнется бета-тест, который продлится около недели.

Ранее EMPRESS уже взламывала Denuvo в Assassin's Creed Valhalla в 2021 году, но тогда игра была без патчей и DLC. В Complete Edition помимо основной игры также входят такие дополнения, как "Гнев друидов", "Осада Парижа" и "Заря Рагнарёка". После взлома Assassin's Creed EMPRESS планирует взяться за ремейк Resident Evil 4.

ПК Индустрия
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Комментарии: 31
Ваш комментарий
SylarS aka Killa

кому этот кусок куска сдался

11
Lelik_mc_kawai

что за тафталогия?

-7
Goodvini

По инфе ей задонатили, но видимо еще живет клуб этого «куска» ))

1
agula98

На торрентах в ближайшие дни будет самая скачиваемая раздача

3
hamshut

Когда пираты остались на выбор и участь единственного существа, ломающего дерьмово, они оказались в дерьме)
Сколько же крутых игр до сих пор не взломано, а она ломает однообразную парашу юбисофта, которая большинству даже даром не надо.
Хрен я поверю, что кто-то в здравом уме будет проплачивать ей этот кал)

4
awareness of greatness
Хрен я поверю, что кто-то в здравом уме будет проплачивать ей этот кал

Ну так за Hogwarts Legacy проплатили

0
PobedinskiY095

а нормальных игОр нет ?

3
Хлыст

Терпения всем кто будет проходить. Сколько раз пытался и бесполезно, слишком душная и нудная часть.

Русскую озвучку так и не исправили. Персонажи говорят как будто в бочку, какое-то эхо постоянно, низких частот нет, сама речь плоская

3
Anglerfish

Так в оригинале такая херня с озвучкой. Там вообще звук - один сплошной фейл.

0
hKKK33

Выходит Resident evil 4. А люди взламывают Вальгалу, серьёзно?

Но я всё равно подожду.

1
Lelik_mc_kawai

некоторые уже несколько лет молятся что бы перевзломали вальгалу, так что терпение и труд все перетрут)

4
PunksPlay

Игра хорошая, просто не для всех.

1
xStriiim

как взломает, убейсофты сами уберут, уже за ненадобностью)

1
oozzii68

Нашла что взламывать эту душнину

1
Майкл Скотт

Юбекал без души.

0
Denis Kyokushin

Влагалище не интересно

0
u3epJlu

Какое жестокое разочарование. Ладно, надеюсь, после РЕ4 возьмётся за SW Jedi Survivor, она уж к тому времени, поди, выйдет

0
Гомер11

эмпамперс ещё и копрофил

0
Parkan27

ну пусть уже ломает игры от мейла бесплатные)))))

0
TSoft

Игра хорошая, просто супер...

0
Sprintin

мдэ, лучше бы резик сломала.

0
JohnTornton

это ради этого она отказалась от резика? ну такое се

0
Dendyyyyy

Она собирается что то нормальное ломать,или так и будет кал взламывать.

0
Руслан Меркулов 2

давно было пора её перевзломать со всеми дополнениями

-1
MunchkiN 616

крута, можна будет перепройт с длс пижама рагнарека
игра бомба прошлого поколения

-2
OculusMortem

Давай по второму кругу, ога

-2
AndruhaGruz

Dead Space вообще мимо?

-2
askazanov

Спецом ждёт, чтобы хайп сошёл на Resident Evil 4.

-3
Dakini

А как в телеграмме этой курице написать, или хоть где то?

-4
Baikal 321

Никак ты ей не напишешь... Там только она пишет😂😂😂

0
L1no

Закрытая группа, причем ей можно написать только через дoнa_т

1