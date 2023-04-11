Следующей взломанной игрой EMPRESS станет Assassin's Creed Valhalla - Complete Edition ©

Девушка-хакер EMPRESS сообщила в своем Телеграм-канале, что следующей игрой, которую она взломает, станет Assassin's Creed Valhalla - Complete Edition. Кряк для игры практически завершён и уже совсем скоро начнется бета-тест, который продлится около недели.

Ранее EMPRESS уже взламывала Denuvo в Assassin's Creed Valhalla в 2021 году, но тогда игра была без патчей и DLC. В Complete Edition помимо основной игры также входят такие дополнения, как "Гнев друидов", "Осада Парижа" и "Заря Рагнарёка". После взлома Assassin's Creed EMPRESS планирует взяться за ремейк Resident Evil 4.