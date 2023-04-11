Следующей взломанной игрой EMPRESS станет Assassin's Creed Valhalla - Complete Edition

Девушка-хакер EMPRESS сообщила в своем Телеграм-канале, что следующей игрой, которую она взломает, станет Assassin's Creed Valhalla - Complete Edition. Кряк для игры практически завершён и уже совсем скоро начнется бета-тест, который продлится около недели.
Ранее EMPRESS уже взламывала Denuvo в Assassin's Creed Valhalla в 2021 году, но тогда игра была без патчей и DLC. В Complete Edition помимо основной игры также входят такие дополнения, как "Гнев друидов", "Осада Парижа" и "Заря Рагнарёка". После взлома Assassin's Creed EMPRESS планирует взяться за ремейк Resident Evil 4.
кому этот кусок куска сдался
что за тафталогия?
По инфе ей задонатили, но видимо еще живет клуб этого «куска» ))
На торрентах в ближайшие дни будет самая скачиваемая раздача
Когда пираты остались на выбор и участь единственного существа, ломающего дерьмово, они оказались в дерьме)
Сколько же крутых игр до сих пор не взломано, а она ломает однообразную парашу юбисофта, которая большинству даже даром не надо.
Хрен я поверю, что кто-то в здравом уме будет проплачивать ей этот кал)
Ну так за Hogwarts Legacy проплатили
а нормальных игОр нет ?
Терпения всем кто будет проходить. Сколько раз пытался и бесполезно, слишком душная и нудная часть.
Русскую озвучку так и не исправили. Персонажи говорят как будто в бочку, какое-то эхо постоянно, низких частот нет, сама речь плоская
Так в оригинале такая херня с озвучкой. Там вообще звук - один сплошной фейл.
Выходит Resident evil 4. А люди взламывают Вальгалу, серьёзно?
Но я всё равно подожду.
некоторые уже несколько лет молятся что бы перевзломали вальгалу, так что терпение и труд все перетрут)
Игра хорошая, просто не для всех.
как взломает, убейсофты сами уберут, уже за ненадобностью)
Нашла что взламывать эту душнину
Юбекал без души.
Влагалище не интересно
Какое жестокое разочарование. Ладно, надеюсь, после РЕ4 возьмётся за SW Jedi Survivor, она уж к тому времени, поди, выйдет
эмпамперс ещё и копрофил
ну пусть уже ломает игры от мейла бесплатные)))))
Игра хорошая, просто супер...
мдэ, лучше бы резик сломала.
это ради этого она отказалась от резика? ну такое се
Она собирается что то нормальное ломать,или так и будет кал взламывать.
давно было пора её перевзломать со всеми дополнениями
крута, можна будет перепройт с длс пижама рагнарека
игра бомба прошлого поколения
Давай по второму кругу, ога
Dead Space вообще мимо?
Спецом ждёт, чтобы хайп сошёл на Resident Evil 4.
А как в телеграмме этой курице написать, или хоть где то?
Никак ты ей не напишешь... Там только она пишет😂😂😂
Закрытая группа, причем ей можно написать только через дoнa_т