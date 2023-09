Геймплейный трейлер Asterix & Obelix: Slap Them All 2! раскрывает дату выхода ©

Самые знаменитые галлы всех времен, Астерикс и Обеликс, вернулись и демонстрируют свои способности в захватывающем геймплейном трейлере! Они также рады сообщить о своем появлении на консолях и ПК 30 ноября 2023 года!

Asterix & Obelix: Slap Them All 2! - это битемап, погружающий игроков в фантастический мир Рене Госинни и Альбера Удерзо. Приготовьтесь уничтожать врагов и выплескивать свою силу в одиночной игре или в локальном кооперативе.

Астерикс, Обеликс и жители деревни были прерваны внезапным появлением Гудурикса, который пришел просить о помощи. Он рассказывает, что его отца, Океаноникса, посадили в тюрьму за кражу, которую он не совершал...

Asterix & Obelix: Slap Them All 2! будет доступна в цифровой форме на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и PC 30 ноября 2023 года.