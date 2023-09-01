Геймплейный трейлер Asterix & Obelix: Slap Them All 2! раскрывает дату выхода

В Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 вы вновь окунётесь в приключения любимых героев комиксов. В этот раз вам предстоит помочь Простопниксу, который прибежал к Астериксу и Обеликсу с тревожной новостью. Его отца, Океаноникса, обвинили в краже Орла Лютеции — золотого символа римской власти — и заключили в темницу. Наши друзья-галлы не могут оставить это без внимания и отправляются в Лютецию, чтобы выяснить правду и наказать настоящих виновников.

В этой части ждёт ещё больше экшена, юмора и разнообразия. Вы можете выбирать между Астериксом и Обеликсом, каждый из которых имеет свои сильные стороны и специальные приёмы. Вы также можете активировать режим «Ярость» и Абсолютную атаку, чтобы нанести максимальный урон римским легионерам, пиратам, норманнам и другим противникам. Во время сражений не запрещается использовать элементы окружения, такие как бочки или менгиры, чтобы швырять их во врагов или разрушать их. Кроме того, вы имеете возможность открывать новые костюмы для своих героев, которые дадут им дополнительные бонусы.