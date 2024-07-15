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Astro Bot 06.09.2024
Адвенчура, Платформер
5.2 13 оценок

Разработчики Astro Bot изначально рассматривали возможность создания открытого мира

butcher69
Новости

Грядущая игра Astro Bot обещает огромное разнообразие уровней, которые появятся в конце этого года, а ее разработчик Team Asobi неоднократно подчеркивал, насколько масштабным будет платформер. Однако если бы все пошло немного по-другому, он мог бы принять совершенно иную форму.

По словам Николаса Дусе, креативного директора Astro Bot и главы студии Team Asobi, на ранних этапах разработки игры команда размышляла о том, должен ли платформер быть с открытым миром.

В интервью журналу EDGE Дусе рассказал, что в итоге было принято решение выбрать структуру, основанную на уровнях, поскольку "именно она давала нам наибольший контроль над разнообразием игры", - сказал он.

Разнообразие - это то, чему Astro Bot, похоже, уделяет большое внимание. В платформере будет более 80 уровней в разных галактиках, более 70 различных типов врагов, более 300 ботов, которых нужно спасти, необязательные сложные этапы и многое другое.

Astro Bot выйдет 6 сентября для PS5.

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