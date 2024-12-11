Завтра Astro Bot получит праздничное обновление с зимним уровнем

Sony и Team Asobi объявили, что их 3D-платформер Astro Bot получит бесплатное обновление 12 декабря 2024 г.. Директор Team Asobi Николя Дусе рассказал об этом обновлении, которое включает новый уровень Winter Wonder. Этот этап появится только после завершения игры.

Команда воздерживается от комментариев относительно того, что включает в себя этот этап, чтобы не испортить сюрпризы. Тем не менее, фанаты могут ожидать достаточно праздничную атмосферу и новых специальных ботов, которые присоединятся к команде.

Это зимнее обновление было сделано с учётом потребностей каждого пользователя, то есть это праздник, который понравится как детям, так и взрослым. Так что на этот раз никаких испытаний с выдергиванием волос! Мы получили массу удовольствия, делая этот специальный подарок для всех вас, и надеемся, что он вам тоже очень понравится.

Astro Bot доступна по всему миру на PlayStation 5.