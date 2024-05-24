Анонс новой игры Astro Bot состоится в ближайшие две недели, как утверждает известный инсайдер

Новая игра Astro Bot находится в разработке в Sony командой Asobi, и ожидается, что ее анонс будет объявлен в течение следующих двух недель. По словам надежного инсайдера billbil-kun, игра будет называться просто «Astro Bot». Он добавляет, что официальный анонс новой игры «должен состояться в течение 15 дней».

«Среди другой информации, которую мы получили, похоже, что в часть игры будет проходить в самом сердце пустыни», — сказал он. «Одним из новых персонажей в этой игре станет фенек в форме робота, имеющий некоторое сходство с Астро».

Он добавляет, что дата релиза и официальные платформы на данный момент неизвестны. Однако он считает, что игра будет эксклюзивной для PlayStation 5, а не для PS VR2.

Последняя игра Astro Bot, Astro’s Playroom, была выпущена в 2020 году и предустановлена ​​на каждой PlayStation 5. Это была игра, которая служила своего рода бесплатной технической демонстрацией для новой консоли Sony и нового контроллера DualSense.