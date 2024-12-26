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Astropulse: Reincarnation игра отменена
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.4 30 оценок

Шутер Astropulse: Reincarnation от бывшего художника Blizzard отменили на стадии концепции

Lunersun
Новости

Ещё в апреле студия Imagendary анонсировала Astropulse: Reincarnation — шутер от третьего лица. Студию, кстати, основал Вэй Ван, который раньше работал художником в Blizzard и создавал арты для Warcraft и StarCraft.

Бывший художник Blizzard анонсировал научно-фантастический шутер Astropulse: Reincarnation

С тех пор об игре ничего не было слышно, пока один из художников, Джулиан Калье, не рассказал грустные новости на ArtStation. Оказывается, проект прикрыли, а студию и вовсе закрыли. Калье успел поработать над игрой месяца четыре, но толком ничего не вышло — всё застряло на уровне идей и концепций. Правда, художник хотя бы показал несколько артов с локациями, которые планировали сделать.

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Сама Imagendary пока никак не прокомментировала ситуацию, да и в соцсетях студии давно уже тишина. Видимо, просто не нашли денег на разработку.

6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
MORDORR
4
Igor Korobkin

В общем-то понятно, кроме красивых cgi больше нихрена и не умеют.

2
BewitchingBaron
отменили на стадии концепции

как в старом анекдоте "концепция изменилась, мы обосрались"

0
vertehwost

ахаха лол ...игра которую я ждал

-1