Авторы Spiritfarer представили эмоциональную приключенческую игру At Fate's End

Thunder Lotus Games, создатели Spiritfarer и 33 Immortals, анонсировали свою новую игру — At Fate’s End. Это приключенческий сайд-скроллер с глубокой эмоциональной историей, выход которого запланирован на 2026 год для PS5, Xbox Series и ПК, включая поддержку Game Pass.

Игрокам предстоит взять на себя роль Шан — молодой наследницы клана Хемлок, владеющей легендарным божественным мечом Эсус. В пышном и вручную созданном фэнтезийном мире Шан должна сразиться со своими отчужденными братьями и сестрами. Эти дуэли — не просто битвы на мечах, а эмоциональные столкновения, наполненные диалогами, психологическими уловками и раскрытием болезненных семейных тайн.

At Fate’s End сочетает быстрые и тактические поединки с уникальной системой диалоговых сражений, где выборы игрока влияют на сюжет и отношения между персонажами. Дерево навыков повествования позволяет развивать умения через семейные связи, превращая знания в мощное оружие.

Thunder Lotus поднимает планку, сочетая динамичный геймплей с интимным повествованием о разрушенных семьях, их боли и попытках воссоединения. Каждый бой — эмоциональный кульминационный момент, а ваши решения определят судьбу семьи Шан, ведущей к нескольким возможным концовкам.

At Fate’s End — это смелый шаг студии, дарящий глубокий и запоминающийся опыт, который нельзя пропустить поклонникам приключенческих игр и трогательных историй.