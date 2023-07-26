Раскрыты размеры загрузки Atlas Fallen на консолях ©

Стали известны размеры скачиваемых файлов экшена в открытом мире Atlas Fallen для Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Согласно датамайнам, версия Atlas Fallen для Xbox будет весить 40,17 ГБ (версия 1.0.0.2), и теперь пользователи смогут предварительно загрузить ее. Версия игры для PlayStation в настоящее время имеет объем загрузки 21,36 ГБ (версия 1.001.000) и будет доступна для загрузки 8 августа.

Недавно игра получила трейлер, демонстрирующий различные локации, а также ролик высокооктановой боевой системы.

Игроки смогут исследовать увлекательный мир Атласа и сражаться с его необычными зверями в ближайшее время, так как игра выйдет в августе, продлевая или сопровождая радость летних дней и каникул. Между тем, презентация игрового процесса позволяет вам взглянуть на грядущие захватывающие ощущения, которые сочетают в себе исследование и бой, с мнением преданных своему делу людей, которые это предвидели. Вдохните их яркую энергию, пока вы готовитесь к покрытому песком миру, наполненному скрытыми тайнами и захватывающими дух местами, а также простой в освоении, мощной боевой системой, которая дает немедленные ощущения и свободу адаптировать свой стиль игры.

Atlas Fallen выходит 10 августа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.