Разработчики Atlas Fallen исправили вылеты в первом обновлении игры

Ролевой экшен Atlas Fallen с видом от третьего лица в начале этого месяца вышел на ПК и консолях. К сожалению, релиз такой амбициозной игры был омрачен досадными техническими ошибками. Авторы проекта из студии Deck13 Interactive не стали тратить много времени на создание большого патча и постарались устранить главные проблемы уже в первом обновлении.
Для Atlas Fallen было выпущено небольшое обновление, главной целью которого является фикс критических ошибок. Как заявили в студии Deck13 Interactive, им удалось найти причину вылетов игры на всех платформах и устранить её. Кроме этого, они повысили стабильность и исправили другие известные ошибки.
Примечания к обновлению Atlas Fallen:
- Исправлен сбой игры во время использования "Наблюдатель Ярость".
- Исправлено зависание щита из-за неудачного выбора времени использования Раскола Заклинателя.
- Исправлен сбой в кооперативном режиме, который мешал присоединиться к сессии.
- Камень сущности властного бастиона может стать недоступным, если уровень «Ярость наблюдателя в диких землях» не был выполнен до выполнения основного задания => Камень теперь продается у странствующего торговца на уровне «Цитадель», если вы его пропустили.
- Камень Эссенции Защитного Инстинкта может стать недоступным, если он не выпал из Фокусника во время его 2 боев с ним => Фокусник теперь возрождается на уровне Цитадели, на болотистой местности.
- В редких случаях DLC для предзаказа может открываться не с предполагаемой наковальней в Пустоши, а с наковальней позже в игре => DLC для предзаказа теперь открывается последовательно с предполагаемой наковальней в Пустоши.
По словам Deck13 Interactive, они продолжают внимательно отслеживать отзывы игроков Atlas Fallen. Для игры уже готовится следующий патч, который устранит ряд других мелких ошибок в игровом процессе на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Жаль, что очередной клишированный, скучный геймплей они уже никак не исправят. Любители такого найдутся, конечно же, и им будет интересно и весело, но на вкус и цвет.
боевка тупорылая, сюжет такой же, на 4090 на ультрах 80 фпс с картинкой 2009 года, уникумы будут играть в это